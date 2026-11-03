Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh

Các đại biểu HĐND tỉnh tại cuộc tiếp xúc cử tri. Ảnh Thành Duy

Sáng 3/11, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các xã Nam Đàn, Vạn An trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Cùng tham gia hội nghị có các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 5, gồm: Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Đức - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam; Nguyễn Thị Phương Thúy - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên; Trần Văn Duẩn (Hòa thượng Thích Thọ Lạc) - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Cử tri phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến dân sinh, sản xuất và hạ tầng giao thông

Ông Nguyễn Văn Trường - Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm Nam Nghĩa, kiến nghị tỉnh có giải pháp điều hành giá xăng dầu, vật tư nông nghiệp và chính sách hỗ trợ sản xuất, bởi giá các mặt hàng này tăng cao đang ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, chi phí sản xuất và chăn nuôi của người dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 10 tháng năm 2026 và thời gian, chương trình dự kiến kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX. Ảnh: Thành Duy

Về giao thông, ông Bùi Hữu Hiếu - Xóm trưởng xóm Thành Đô, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu sớm hoàn thiện tuyến đường từ Chùa Viên Quang - Nam Thanh vào Phân trại 4, Trại giam số 6, thuộc Dự án BIIG2 Nghệ An. Theo phản ánh, sau 2-3 năm thi công, công trình vẫn chưa hoàn thành, bàn giao; nhiều đoạn đã xuống cấp, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cử tri cũng đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải chở đất, cát, chạy nhanh, vượt ẩu, làm rơi vãi vật liệu, gây hư hỏng đường và ô nhiễm môi trường. Đồng thời, kiến nghị tỉnh bố trí kinh phí xây dựng lại cầu Khe Trổ trên tuyến đường liên xã Nam Đàn, thuộc địa bàn Nam Thanh cũ, do công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Văn Trường - Trưởng Ban công tác Mặt trận xóm Nam Nghĩa phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Trong lĩnh vực văn hóa, cử tri đề nghị sớm đầu tư, tôn tạo Khu lăng mộ và Đền thờ Thân Mẫu Vua Mai, được UBND tỉnh công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh năm 2015 nhưng đến nay chưa được đầu tư tương xứng.

Một số kiến nghị tập trung vào chế độ, chính sách và điều kiện hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Bùi Hữu Hiếu - Xóm trưởng xóm Thành Đô, xã Nam Đàn phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Cử tri cho rằng khối lượng công việc của công chức tăng khoảng 4-5 lần so với trước, trong khi cấp phó các tổ chức chủ yếu do công chức kiêm nhiệm, chưa có phụ cấp. Vì vậy, đề nghị nghiên cứu bố trí mỗi tổ chức chính trị - xã hội cấp xã ít nhất một cấp phó không chuyên trách.

Cử tri cũng kiến nghị sớm ban hành quy định về kinh phí hoạt động thường xuyên. Trước khi sáp nhập, mỗi tổ chức được phân bổ 20 triệu đồng/năm. Dự thảo tại kỳ họp giữa năm 2026 của HĐND tỉnh đề xuất mức 28 triệu đồng/năm đối với mỗi tổ chức ở xã loại 2, nhưng đến nay chưa được ban hành.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

Đối với chế độ phụ cấp, cử tri đề nghị xem xét điều chỉnh Nghị quyết số 23/2026/NQ-HĐND ngày 14/7/2026. Hiện trưởng các chi đoàn, chi hội được hưởng 1,521 triệu đồng/tháng; người kiêm nhiệm chức danh thứ hai chỉ được hưởng 50% mức phụ cấp. Cử tri kiến nghị nâng mức hưởng lên 100% đối với chức danh kiêm nhiệm thứ hai, bảo đảm tương xứng với trách nhiệm và khối lượng công việc.

Ngoài ra, tại hội nghị, cử tri cũng kiến nghị một số nội dung khác liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đưa giáo dục giao thông đường bộ trường học; sử dụng kinh phí xử phạt giao thông để đầu tư lắp camera giám sát trên các tuyến đường...

Phải sâu sát cơ sở, xuống với nhân dân

Trao đổi tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2026, định hướng, mục tiêu phát triển thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí nhấn mạnh, bên cạnh phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục quan tâm giáo dục, y tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh; đồng thời chia sẻ những khó khăn, áp lực của đội ngũ cán bộ cơ sở trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đối với các kiến nghị của cử tri, về sản xuất nông nghiệp, đồng chí cho biết UBND tỉnh đang giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về tích tụ ruộng đất, hướng đến gắn kết sản xuất với doanh nghiệp, đẩy mạnh cơ giới hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đối với hạ tầng giao thông, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ những công trình đang thi công chậm; giao Sở Tài chính tham mưu bố trí nguồn vốn. Các xã cần tổng hợp nhu cầu đầu tư, phân loại rõ công trình thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và cấp xã để triển khai.

Cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến xe quá tải, đồng chí cho biết qua các đợt kiểm tra, lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo lắp đặt camera kiểm soát tại các trạm cân ở bến, mỏ; đồng thời giao Công an tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, xử lý theo phản ánh của cử tri.

Về chế độ, chính sách sau sắp xếp ở cơ sở, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ tập trung nghiên cứu, tham mưu các chế độ, chính sách đối với những chức danh liên quan, trình HĐND tỉnh xem xét.

Đối với việc phát huy giá trị di tích, đồng chí giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu chính sách phù hợp đối với các di tích vùng Nam Đàn, gắn với khả năng kết nối các dự án đầu tư chiến lược, trong đó có dự án tại Cửa Lò trong thời gian tới.

Về xây dựng vị trí việc làm, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết Trung ương yêu cầu Nghệ An hoàn thành báo cáo trước ngày 15/11/2026 và hiện tỉnh đang triển khai.

Cử tri tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, đối với những phản ánh, đề xuất về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát toàn diện quy trình, từ khâu lập hồ sơ, đo đạc đến trách nhiệm của cán bộ địa chính và người đứng đầu cấp xã. Với những trường hợp đất không có tranh chấp, không lấn chiếm cần cấp giấy chứng nhận cho người dân theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là cơ sở để người dân thực hiện các quyền hợp pháp, trong đó có việc thế chấp vay vốn ngân hàng phát triển kinh tế. Vì vậy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND cấp xã phải sát dân, xuống với dân, lắng nghe nhân dân, kiểm tra và xử lý những vướng mắc phát sinh.

Đối với Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng chí yêu cầu khi người dân nộp hồ sơ chưa đầy đủ phải hướng dẫn cụ thể, dễ hiểu, chỉ rõ những nội dung cần bổ sung. Việc hướng dẫn cần phù hợp với khả năng tiếp cận thủ tục hành chính của người dân, nhất là người cao tuổi, tránh để người dân phải đi lại nhiều lần.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy

Nếu việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục về đất đai, chính sách thuộc thẩm quyền cấp xã không được thực hiện đầy đủ, kịp thời theo quy định, Chủ tịch UBND cấp xã phải chịu trách nhiệm. Trường hợp xã xin ý kiến các sở, ngành, cơ quan được hỏi phải trả lời trong thời hạn tối đa 5 ngày; nếu không có phản hồi, cấp xã báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý.