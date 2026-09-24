Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tặng quà các bệnh nhi nhân dịp Tết Trung thu

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đặng Thanh Tùng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Lê Thị Hoài Chung - Giám đốc Sở Y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác đến thăm, tặng quà các bệnh nhi tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp đến từng giường bệnh, hỏi thăm tình hình sức khỏe, quá trình điều trị và sinh hoạt của các cháu; đồng thời trao quà, chúc các bệnh nhi sớm bình phục, trở về với gia đình, trường lớp và bạn bè.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà, thăm hỏi, động viên bệnh nhi và thân nhân. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Trọng Hải cũng chia sẻ với các gia đình những khó khăn trong quá trình chăm sóc, điều trị cho các cháu; động viên các gia đình yên tâm, phối hợp với đội ngũ y tế để chăm sóc, điều trị tốt nhất cho các bệnh nhi.

Đối với đội ngũ y, bác sĩ, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tình chăm sóc cho bệnh nhi, đồng hành và hỗ trợ các gia đình trong quá trình điều trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà bệnh nhi nhân dịp Trung thu 2026. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác thăm hỏi công tác điều trị với một bệnh nhi nặng. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, đoàn công tác trao 100 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và phần quà bánh, kẹo cho các bệnh nhi; trao phần quà tập thể trị giá 10 triệu đồng cho Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Những phần quà được trao dịp Trung thu nhằm động viên các bệnh nhi, nhất là những trường hợp phải điều trị dài ngày, giúp các em có thêm niềm vui trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tặng quà Trung thu đến bệnh nhi. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Lê Thị Hoài Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tặng quà Trung thu đến bệnh nhi. Ảnh: Thành Duy

Sự động viên trực tiếp cũng góp phần khích lệ đội ngũ y, bác sĩ tiếp tục tận tâm điều trị, chăm sóc bệnh nhi, để các em dù đang ở bệnh viện vẫn cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng trong dịp Trung thu.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác tặng quà động viên đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là bệnh viện hạng I tuyến tỉnh, thực hiện khám, điều trị các bệnh lý sản, phụ khoa và nhi khoa. Bệnh viện hiện có 42 khoa, phòng và trung tâm; mỗi ngày điều trị nội trú khoảng 1.300 bệnh nhân, tiếp nhận hơn 1.000 lượt khám ngoại trú.