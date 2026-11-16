Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhảy sạp, múa lăm vông vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng đồng bào vùng biên

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí: Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Xén; Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Giữa không gian núi rừng vùng biên, ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, rộn ràng với những tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc các dân tộc.

Tiếng khèn Mông, những điệu múa truyền thống, múa sạp cùng sự cổ vũ của đông đảo bà con tạo nên không khí gắn kết, ấm áp. Người già, thanh niên và trẻ nhỏ cùng tập trung tại nhà văn hóa, chung vui với ngày hội của cộng đồng.

Tiết mục văn nghệ của các cháu học sinh bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

Nậm Cắn là xã miền núi, biên giới phía Tây tỉnh Nghệ An, có đường biên giới dài hơn 23km, giữ vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Vùng đất này là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc Mông, Khơ Mú, Thái cùng các dân tộc anh em khác.

Mỗi cộng đồng mang những nét văn hóa, phong tục và tập quán riêng, góp phần tạo nên bản sắc đa dạng của vùng biên giới. Tinh thần đoàn kết, sự gắn bó với bản làng và ý thức gìn giữ biên cương cũng trở thành nét đẹp trong đời sống đồng bào.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đại biểu cùng nhân dân theo dõi, cổ vũ các tiết mục văn nghệ của đồng bào mang đến ngày hội. Ảnh: Thành Duy

Nằm cách trung tâm xã khoảng 38km về phía Tây, bản Piêng Hòm có diện tích tự nhiên hơn 1.191 ha, với 146 hộ, 753 nhân khẩu đồng bào dân tộc Thái. Chi bộ có 23 đảng viên. Đời sống người dân còn nhiều khó khăn, hiện bản có 65 hộ nghèo, chiếm 44,5% và 66 hộ cận nghèo, chiếm 45,2%.

Năm 2026, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cùng sự hưởng ứng của nhân dân, bản Piêng Hòm nói riêng, xã Nậm Cắn nói chung đã triển khai các phong trào thi đua trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng cộng đồng đoàn kết.

Người dân bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Thành Duy

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại chặng đường 96 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu chung vui với bà con, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã và chi bộ, ban quản lý bản; đồng thời ghi nhận tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng của nhân dân. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được ở cơ sở giúp lãnh đạo tỉnh thêm yên tâm, tin tưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

Nghệ An là tỉnh có địa bàn miền núi chiếm khoảng 83%, với 79 xã còn nhiều khó khăn. Chia sẻ về những khó khăn của đồng bào miền Tây, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm khu vực miền Tây, trong đó đầu tư xây dựng 21 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Nghệ An.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh luôn dành sự quan tâm, trăn trở và hướng về khu vực miền núi, biên giới. Vì vậy, tỉnh đang tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng, giáo dục và y tế, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển khu vực miền Tây.

Tỉnh cũng ban hành các nghị quyết, chính sách hỗ trợ nông dân, trong đó có định hướng phát triển cây dược liệu và các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn đại biểu tặng quà lưu niệm đến bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kha Văn Tám trao tặng quà đến các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân; những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo tỉnh để xem xét, xử lý. Tỉnh luôn quan tâm phát triển vùng đồng bào miền núi trong quá trình phát triển.

Thông tin về những thuận lợi của Nghệ An, đồng chí Võ Trọng Hải nhấn mạnh 5 yếu tố quan trọng: Sự quan tâm của lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nền tảng và thành quả các thế hệ lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ xây dựng, trong đó có quy hoạch phát triển; tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo tỉnh đến cơ sở; sự kỳ vọng, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo tỉnh; đặc biệt là sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Sau phần lễ là phần hội với các tiết mục đặc sắc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, những lợi thế đó cần được phát huy bằng tinh thần quyết tâm, hành động quyết liệt, làm việc với phương châm “làm ngày, làm đêm”, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống nhân dân, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Đồng chí nhắn nhủ cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng quyết tâm đoàn kết, thống nhất cao để xây dựng tỉnh đạt mục tiêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhảy sạp chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho khu dân cư bản Piêng Hòm và 10 suất quà dành tặng các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm hỏi, trò chuyện cùng cụ cao niên bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

Sau phần lễ trang trọng, không khí ngày hội tiếp tục sôi nổi với các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao cộng đồng. Những bộ trang phục truyền thống, sản phẩm đặc trưng được giới thiệu tại không gian trưng bày; các tiết mục dân vũ, cồng chiêng, múa sạp và trò chơi ném pao thu hút đông đảo người dân tham gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải múa lăm vông chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân bản Piêng Hòm, xã Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và các đại biểu cùng nhảy sạp, hòa vào vòng múa lăm vông, tạo nên hình ảnh gần gũi, ấm áp.

Ngày hội khép lại bằng hoạt động giao lưu với chủ đề "Bữa cơm đoàn kết", nơi cán bộ, đại biểu và người dân cùng trò chuyện, chia sẻ, thắt chặt tình cảm gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với nhân dân và giữa các gia đình trong bản.

Bà con bản Piêng Hòm biểu diễn điệu khắc luống. Ảnh: Thành Duy

Ngày hội Đại đoàn kết tại bản Piêng Hòm góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa và trách nhiệm chung tay xây dựng bản làng, giữ vững bình yên nơi phên dậu phía Tây của tỉnh.