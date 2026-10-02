Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải làm việc với Ngân hàng Thế giới

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan. Đoàn công tác Ngân hàng Thế giới do chuyên gia cao cấp về đô thị Đặng Đức Cường - Chủ nhiệm dự án làm trưởng đoàn.

Tại cuộc làm việc, các bên tập trung đánh giá tiến độ triển khai Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại đô thị Vinh; rà soát quy mô, danh mục đầu tư và phương án tài chính nhằm bảo đảm hiệu quả sử dụng nguồn vốn, phù hợp với điều kiện thực tế của Nghệ An.

Dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 4.502 tỷ đồng, trong đó, vốn vay WB 3.000 tỷ đồng và vốn đối ứng của tỉnh 1.502 tỷ đồng.

Đồng chí Nguyễn Hào - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện dự án. Ảnh: Thành Duy

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh rà soát các khoản chi phí xây dựng, thiết bị, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Kết quả tính toán cho thấy một số khoản chi phí phát sinh, vượt so với mức đầu tư được phê duyệt, dẫn đến yêu cầu điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn để bảo đảm khả năng thực hiện dự án.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư và trao đổi, thống nhất với nhà tài trợ, các bên thống nhất điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên 5.537 tỷ đồng, tăng 1.035 tỷ đồng so với mức được phê duyệt ban đầu. Trong đó, vốn vay WB là 3.387 tỷ đồng, tăng 387 tỷ đồng; vốn đối ứng của tỉnh là 2.150 tỷ đồng, tăng 648 tỷ đồng.

Theo tính toán, phần vốn WB không tăng về giá trị khoản vay bằng USD do tỷ giá hiện nay khi quy đổi sang tiền Việt tăng, dự án có thêm nguồn vốn mà không phải đàm phán, điều chỉnh Hiệp định để vay bổ sung. Trong khi đó, vốn đối ứng tăng 648 tỷ đồng là khoản ngân sách tỉnh cần bổ sung.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trước yêu cầu bảo đảm tiến độ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương hoàn thiện hồ sơ toàn bộ các gói thầu, hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Sở Tài chính tham mưu bố trí đủ phần vốn đối ứng bổ sung, bảo đảm nguồn lực thực hiện dự án.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành toàn bộ mặt bằng phục vụ 13 gói thầu trong năm 2026. Trên cơ sở đó, tổ chức đấu thầu rộng rãi, lựa chọn các nhà thầu có năng lực, đáp ứng yêu cầu tiến độ; phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 12/2028, sớm hơn mục tiêu cuối năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cũng tại cuộc làm việc, các bên trao đổi về đề xuất thực hiện Dự án Phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và hạ tầng du lịch sinh thái tỉnh Nghệ An, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 880 triệu USD. Trong đó, vốn vay WB khoảng 625 triệu USD và vốn đối ứng 243 triệu USD.

Về đề xuất này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh, quá trình hoàn thiện dự án cần ưu tiên khu vực đô thị Vinh và vùng phụ cận như: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc (cũ), những khu vực có vai trò quan trọng trong tạo động lực phát triển của tỉnh.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Việc lựa chọn các hạng mục đầu tư phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, khả năng kết nối và tác động lan tỏa, đồng thời đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan khảo sát thực tế tại từng khu vực, trên cơ sở đó xây dựng danh mục các hạng mục đầu tư cụ thể, xác định thứ tự ưu tiên và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét. Đây sẽ là cơ sở để Nghệ An báo cáo cấp có thẩm quyền, tiến tới đàm phán Hiệp định vay vốn WB.

Ông Đặng Đức Cường - Chủ nhiệm Dự án phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đại diện WB, chuyên gia cao cấp về đô thị Đặng Đức Cường thống nhất với các định hướng được trao đổi tại cuộc làm việc. Đối với dự án đề xuất, đoàn sẽ tổng hợp các nội dung trao đổi, báo cáo lãnh đạo Ngân hàng Thế giới.

WB khẳng định sẵn sàng phối hợp với Nghệ An trong quá trình hoàn thiện phương án và thực hiện các thủ tục liên quan, hướng tới triển khai dự án hiệu quả, đáp ứng mục tiêu phát triển đô thị và thích ứng với biến đổi khí hậu.