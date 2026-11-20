Cùng dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số

Trong 10 tháng đầu năm 2026, kinh tế 7 xã đạt tốc độ tăng trưởng cao, đều đạt trên 10%. Tổng giá trị sản phẩm ước đạt hơn 15.537 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 1.188 tỷ đồng.

Thu nhập bình quân đầu người dao động từ 56,77 đến 75,67 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư công giải ngân đến hết tháng 10 đạt hơn 321 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ từ 82,21% đến 99,27% kế hoạch.

Đồng chí Hoàng Văn Bộ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Lưu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ cơ bản duy trì ổn định. Công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giáo dục và y tế tiếp tục được quan tâm.

Đồng chí Lê Xuân Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quỳnh Văn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trước yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, lãnh đạo 7 xã kiến nghị tỉnh quan tâm định hướng không gian phát triển liên kết khu vực Quỳnh Lưu trước đây trong tổng thể phát triển Bắc Nghệ An, gắn với trục Hoàng Mai - Quỳnh Lưu - Diễn Châu.

Trọng tâm là phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến nông, lâm, thủy sản.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Các xã cũng đề xuất ưu tiên đầu tư những tuyến giao thông kết nối cao tốc, Quốc lộ 1A, đường ven biển với các khu, cụm công nghiệp; tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giá đất và tái định cư để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Đồng thời, kiến nghị tỉnh hỗ trợ nguồn lực phát triển hạ tầng dân sinh, xây dựng nông thôn mới.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các sở, ngành trao đổi xử lý các kiến nghị của từng địa phương và gợi mở nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới nhằm tháo gỡ khó khăn, sử dụng hiệu quả nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Phát huy tiềm năng, lợi thế của xứ Quỳnh

Phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo 7 xã, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận 6 điểm sáng trong hoạt động của 7 xã. Trong đó, kinh tế duy trì đà tăng trưởng khá, giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tích cực; công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai được triển khai quyết liệt. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chỉ ra 3 nhóm tồn tại cần tập trung xử lý. Tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích và tranh chấp vẫn xảy ra. Việc giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tồn đọng cho người dân còn chậm, số lượng hồ sơ chưa xử lý vẫn lớn. Tiến độ giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu.

Lãnh đạo các sở, ngành tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh các xã thuộc vùng đất xứ Quỳnh giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, địa linh nhân kiệt, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các địa phương phát huy, tập trung cao độ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tăng trưởng năm 2027.

Đồng chí đặc biệt lưu ý việc điều tra, thống kê chính xác hai chỉ tiêu quan trọng ở cấp xã, gồm tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn và thu nhập bình quân đầu người hằng năm. Đây là cơ sở để đánh giá đúng thực trạng, xác định dư địa và xây dựng mục tiêu phát triển sát thực tế.

Các xã cần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách và quản lý chặt chẽ tài sản công. Muốn đạt yêu cầu, các địa phương phải chủ động bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu, yêu cầu Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Cùng với đó, các xã phải khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung, tạo nền tảng cho quản lý không gian, bố trí nguồn lực và thu hút đầu tư.

Đối với nông nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn, đồng chí Võ Trọng Hải định hướng chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, trong đó chú trọng cây dứa.

Các xã cần khai thác hiệu quả quỹ đất, không để đất sản xuất bị bỏ hoang; phát huy lợi thế kinh tế biển, gắn phát triển du lịch với khu công nghiệp, nuôi trồng, chế biến thủy sản và hỗ trợ ngư dân vươn khơi đánh bắt xa bờ. Việc xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP cũng cần được quan tâm, gắn với thế mạnh và điều kiện sản xuất của từng xã.

Lãnh đạo các xã tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã chủ động tìm kiếm cơ hội, thu hút đầu tư vào bất động sản, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các lĩnh vực có tiềm năng.

Chia sẻ kinh nghiệm thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào Nghệ An thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh yêu cầu cải cách hành chính thực chất, loại bỏ rào cản, đồng hành với doanh nghiệp và xử lý nhanh thủ tục cho nhà đầu tư, tạo môi trường thông thoáng để các dự án sớm được triển khai; không để xảy ra tình trạng “trên rải thảm, dưới rải đinh”.

Muốn vậy, yếu tố con người giữ vai trò quyết định; lãnh đạo các xã phải quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ và năng lực xử lý công việc.

Lãnh đạo các xã tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng với phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã chú trọng văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh, ổn định trường lớp, cơ sở vật chất và bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp; riêng Trường Tiểu học Quỳnh Tam cần thường xuyên nắm bắt dư luận, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh. Các xã cũng phải giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tăng cường phối hợp, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 7 xã. Các hồ sơ, kiến nghị thuộc thẩm quyền phải được xem xét, xử lý nhanh, rõ trách nhiệm, không để thủ tục kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ công việc và cơ hội phát triển của cơ sở.

Trước cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cùng đoàn công tác kiểm tra Nhà máy Giày da của Công ty TNHH Giầy ALITA Việt Nam tại xã Quỳnh Văn.

Trụ sở Công ty TNHH Giầy ALITA Việt Nam tại xã Quỳnh Văn. Ảnh: Thành Duy

Dự án FDI của Đài Loan có diện tích sử dụng đất hơn 9,76 ha, công suất thiết kế 12 triệu sản phẩm/năm, chuyên sản xuất giày, dép và nguyên phụ liệu ngành giày. Hiện nhà máy tạo việc làm cho gần 4.000 lao động. Khi hoạt động hết công suất, doanh nghiệp dự kiến giải quyết việc làm cho 8.000 - 10.000 lao động.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp trong thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đến thăm, làm việc tại Nhà máy của Công ty TNHH Giầy ALITA Việt Nam tại xã Quỳnh Văn. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ổn định sản xuất, phát triển lâu dài; đồng thời đề nghị công ty quan tâm hơn nữa đến chế độ tiền lương, phúc lợi và điều kiện làm việc, góp phần nâng cao đời sống người lao động.

Đoàn công tác cũng kiểm tra dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Lưu.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đến kiểm tra tại Dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Duy

Dự án được phê duyệt tháng 4/2026, tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng, diện tích quy hoạch 4,9 ha. Khối lượng thi công thực tế đạt khoảng 90% theo hợp đồng.

Qua kiểm tra hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận tiến độ triển khai và chất lượng quy hoạch, hạ tầng dự án. Việc hoàn thành khu tái định cư có ý nghĩa quan trọng trong công tác giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Hạ tầng Dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Lưu gần hoàn thiện. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục tập trung nguồn lực, đẩy nhanh khối lượng thi công còn lại, bảo đảm chất lượng công trình và tiến độ đã cam kết.