Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự cuộc làm việc có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành.

Kinh tế tăng trưởng hai con số, thu ngân sách nhiều xã vượt dự toán

Điểm sáng nổi bật của 8 xã là kinh tế dự kiến đều tăng trên 12% trong năm 2026. Trong đó, công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cơ bản ổn định, nhiều dự án sản xuất, thương mại, dịch vụ và du lịch được chuẩn bị, tạo dư địa mở rộng quy mô kinh tế.

Đồng chí Hà Xuân Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Diễn Châu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Với lợi thế ven biển, cửa sông, vùng bãi bồi và nguồn lợi thủy sản, các xã tiếp tục duy trì sản xuất nông nghiệp, khai thác và nuôi trồng thủy sản. Đây cũng là nguồn lực quan trọng để phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, thương mại và các ngành kinh tế gắn với biển.

Thu ngân sách trở thành điểm sáng, với hầu hết các xã đều vượt dự toán, một số địa bàn có mức vượt cao. Quảng Châu đạt 211% dự toán, Hải Châu 145,9%, Diễn Châu 141,65%, Đức Châu 136%.

Đồng chí Đặng Quang Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên lĩnh vực đầu tư, các xã tập trung triển khai nhiều công trình giao thông, thủy lợi, trường học và hạ tầng dân sinh. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao, trong đó Minh Châu hoàn thành 100% kế hoạch, Hùng Châu đạt 99%, Tân Châu 96,3%, Hải Châu 96%, Quảng Châu 90,59%, Diễn Châu 89,52%, Đức Châu 88% và An Châu 77%.

Đồng chí Ngô Sỹ Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quảng Châu phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và an sinh xã hội được quan tâm. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến; quốc phòng, an ninh được giữ vững, cả 8 xã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2026.

Dù vậy, quá trình phát triển vẫn còn những điểm nghẽn cần tháo gỡ. Một số dự án đầu tư công chậm tiến độ; nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, trường học xuống cấp.

Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, xử lý hồ sơ đất đai tồn đọng và giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn khó khăn.

Nguồn nhân lực ở một số xã chưa đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại cuộc làm việc, lãnh đạo các xã đề xuất tỉnh quan tâm bố trí thêm nhân lực, hỗ trợ đầu tư hạ tầng và hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch.

Thực hiện chỉ đạo, đặt vấn đề ngay từ đầu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh là thông qua cuộc làm việc cần tháo gỡ những khó khăn cho các xã trong quá trình phát triển, tại cuộc làm việc, trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của các xã, lãnh đạo các sở, ngành đã trao đổi, gợi mở cụ thể.

Tập trung cho mục tiêu tăng trưởng

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao kết quả phát triển của 8 xã, nhất là mức tăng trưởng trên 12%, thu ngân sách và giải ngân đầu tư công. Công tác đồng bộ dữ liệu đất đai đạt kết quả nổi bật, góp phần đưa Nghệ An đứng đầu cả nước về nội dung này.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, trước yêu cầu hoàn thành các mục tiêu năm 2026 và tạo đà cho năm tiếp theo, các địa phương cần phát huy lợi thế vị trí địa lý, giao thông, bờ biển dài, nguồn nhân lực dồi dào; có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và kinh tế biển để phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã rà soát toàn diện nghị quyết đại hội Đảng bộ, nghị quyết HĐND và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Những nhiệm vụ chưa hoàn thành phải được xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục.

Cùng với đó, các địa phương cần sớm xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, chuẩn bị điều kiện để triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm.

Một trong những nhiệm vụ được nhấn mạnh là đẩy nhanh công tác quy hoạch đô thị mới Diễn Châu có tầm nhìn dài hạn, tạo cơ sở thu hút đầu tư. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng tập trung lập Quy hoạch chung đô thị mới Diễn Châu đến năm 2050.

Các xã: Diễn Châu, Đức Châu, Quảng Châu, Hải Châu và Minh Châu có trách nhiệm phối hợp rà soát không gian, xác định định hướng phát triển.

Về đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục, giải phóng mặt bằng và hồ sơ xây dựng; chủ động phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn.

Đặc biệt, công tác quản lý đất đai phải được chấn chỉnh. Các xã cần khẩn trương xử lý hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND xã phải trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, không khoán trắng nhiệm vụ cho cấp phó hoặc bộ phận chuyên môn. Hồ sơ đã đủ điều kiện phải được giải quyết nhanh chóng, không để cán bộ gây phiền hà, chậm trễ hoặc né tránh trách nhiệm.

Đối với các trường hợp vi phạm, lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích và tranh chấp, chính quyền cấp xã phải xử lý ngay khi phát sinh; làm rõ nguồn gốc, hiện trạng, diện tích và tài sản liên quan.

Cùng với đó, các địa phương cần tập trung giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trong Khu kinh tế Đông Nam. Quá trình thực hiện phải phối hợp với chủ đầu tư, doanh nghiệp và cơ quan chuyên môn xác định cụ thể khối lượng công việc, tiến độ, trách nhiệm của từng đơn vị.

Việc đo đạc, kiểm kê, xác định giá trị đất, cây cối và tài sản phải công khai, minh bạch; tăng cường tiếp dân, đối thoại, vận động người dân trong quá trình bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Lãnh đạo các xã tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trong quản lý khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động khai thác, vận chuyển tại các mỏ; lắp đặt trạm cân điện tử, camera để giám sát sản lượng và phương tiện; đồng thời bảo đảm nguồn đất, đá, cát phục vụ các công trình trọng điểm và ngăn chặn khai thác, mua bán trái phép.

Về định hướng phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 8 xã khai thác lợi thế, tạo động lực tăng trưởng từ công nghiệp, cụm công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch. Các địa bàn cần tăng cường liên kết, bổ trợ lẫn nhau; khu vực có khu, cụm công nghiệp gắn sản xuất với dịch vụ, trong khi các xã có thế mạnh nông nghiệp phát huy vai trò cung ứng nông sản, thực phẩm cho công nhân và doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, các xã cần chuyển hướng sang sản xuất chất lượng cao, gắn với chế biến, tiêu thụ và xây dựng thương hiệu. Từng vùng lựa chọn sản phẩm có lợi thế, phát triển mô hình phù hợp, khai thác tiềm năng nuôi trồng thủy sản và tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới.

Đồng thời, các địa phương phát triển sản phẩm OCOP, gắn với đó các cơ quan chuyên môn phải hướng dẫn việc chấm điểm, thẩm định hồ sơ, không gây khó khăn cho các chủ thể tham gia.

Lãnh đạo các xã tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Với du lịch, tiềm năng biển cần được nghiên cứu, khai thác bài bản thông qua quy hoạch không gian, xác định khu vực có khả năng thu hút đầu tư và hình thành sản phẩm đặc trưng.

Không gian ven biển từ Diễn Châu trở ra cần được đặt trong định hướng phát triển chung của vùng phía Bắc tỉnh.

Ngành văn hóa phối hợp với các xã rà soát hệ thống di tích, giá trị truyền thống để bảo tồn, phát huy gắn với phát triển du lịch.

Lãnh đạo các xã tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Trên lĩnh vực xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và thực hiện chính sách an sinh. Việc rà soát trường lớp, trang thiết bị cần đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ, bảo đảm tuyển dụng, bố trí giáo viên thực chất, công khai, minh bạch.

Đối với y tế cơ sở, cần sắp xếp trạm y tế phù hợp với đặc điểm địa bàn và nhu cầu khám, chữa bệnh, tránh phân tán nhưng vẫn tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận dịch vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, lấy mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Các xã tiếp tục giữ vững quốc phòng, an ninh, chú trọng những địa bàn đặc thù; tăng cường tiếp dân, đối thoại, giải quyết vụ việc ngay từ cơ sở, không để hình thành điểm nóng.