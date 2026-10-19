Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập thực binh vòm phòng không bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đến kiểm tra công tác chuẩn bị thực binh thiết lập vòm phòng không bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của tỉnh. Ảnh Thành Duy

Sáng 19/10, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị thực binh thiết lập vòm phòng không bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của tỉnh.

Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo một số nội dung về công tác chuẩn bị thực binh thiết lập vòm phòng không bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của tỉnh. Ảnh: Thành Duy

Tại buổi kiểm tra, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã báo cáo tiến độ triển khai nhiệm vụ, công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện phục vụ diễn tập.

Các cơ quan, đơn vị đang tích cực hoàn thiện nội dung theo kế hoạch, tổ chức luyện tập, rà soát phương án, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng tham gia.

Công tác bảo đảm thông tin liên lạc, truyền hình trực tiếp, hậu cần, kỹ thuật và các điều kiện phục vụ chỉ huy, điều hành tiếp tục được triển khai. Một số khó khăn phát sinh trong quá trình chuẩn bị cũng được đơn vị báo cáo, đề xuất phương án xử lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo tại cuộc kiểm tra. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh tính chất quan trọng, yêu cầu cao của cuộc diễn tập, nhất là nội dung thực binh thiết lập vòm phòng không bền vững.

Đây là nội dung mới, có sự tham gia, phối hợp của nhiều lực lượng, cơ quan, đơn vị; đòi hỏi công tác tổ chức, chỉ huy, điều hành phải chặt chẽ, thống nhất và sát với tình huống thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tại khu vực Trung tâm truyền hình diễn tập tác chiến phòng thủ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại Trung tâm truyền hình diễn tập tác chiến phòng thủ. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ làm việc tại Trung tâm truyền hình diễn tập tác chiến phòng thủ. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát kỹ kịch bản, nội dung và trình tự điều hành; xác định rõ trách nhiệm của từng lực lượng, cá nhân, nhiệm vụ của từng sở, ngành, đơn vị; bảo đảm các tình huống diễn tập được xử lý đúng kịch bản, đúng định hướng chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4.

Công tác luyện tập, tổng duyệt cần được tổ chức nghiêm túc, qua đó kịp thời phát hiện những nội dung chưa phù hợp để điều chỉnh, hoàn thiện.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra khu vực thao trường diễn tập thực binh vòm phòng không bền vững. Ảnh: Thành Duy

Đại tá Nguyễn Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập. Ảnh: Thành Duy

Đối với công tác bảo đảm cho diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh nói chung, đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu đặc biệt quan tâm hệ thống điện, thông tin liên lạc và các điều kiện kỹ thuật phục vụ chỉ huy, điều hành.

Các điều kiện hậu cần, kỹ thuật, nhân lực và kinh phí cũng phải được tính toán đầy đủ, đáp ứng yêu cầu tổ chức diễn tập.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, động viên lực lượng dân quân xã Hưng Nguyên và các phường: Vinh Phú, Vinh Hưng tham gia diễn tập. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên lực lượng dân quân xã Hưng Nguyên và các phường: Vinh Phú, Vinh Hưng tham gia diễn tập. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Võ Trọng Hải cũng nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao độ cho công tác luyện tập, thực binh; chú trọng chất lượng, hiệu quả xử lý tình huống và tuyệt đối bảo đảm an toàn về người, vũ khí, trang bị trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND tỉnh thăm, khảo sát tại thao trường của Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4 tham gia diễn tập. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động phối hợp, chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tặng quà đến cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 283, Quân khu 4 tham gia diễn tập. Ảnh: Thành Duy

Trong chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác đã trực tiếp đến thao trường thăm, tặng quà động viên các lực lượng tham gia diễn tập.