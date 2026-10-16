Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tiếp công dân, chỉ đạo xử lý 7 vụ việc

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên tiếp công dân, luật sư đại diện ông Phạm Văn Phượng, trú phường Vinh Phú, kiến nghị giải quyết quyền lợi đối với thửa đất nay thuộc phường Vinh Hưng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, vị trí thửa đất bị trùng với đất của hộ gia đình khác nên đã bị thu hồi, hủy bỏ nội dung cấp giấy chứng nhận.

Qua rà soát, vị trí đất được xác định chính xác của gia đình ông có diện tích khoảng 100m2, trong đó phần nằm trong chỉ giới đường Đặng Thai Mai không phù hợp quy hoạch, diện tích còn lại phù hợp quy hoạch khoảng 47,6m2.

Luật sư đại diện ông Phạm Văn Phượng trình bày vụ việc và nêu kiến nghị. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND phường Vinh Hưng đẩy nhanh tiến độ giải quyết, rà soát toàn diện nguồn gốc, vị trí thực tế, quy hoạch và nghĩa vụ tài chính của gia đình, trên cơ sở giải quyết đảm bảo quyền lợi công dân. Việc giải quyết phải hoàn thành, báo cáo kết quả trước ngày 15/12/2026.

Cũng liên quan đến tình trạng cấp trùng thửa đất, luật sư đại diện ông Nguyễn Văn Thắng, trú xã Tri Lễ, đề nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết quyền lợi đối với thửa đất nay thuộc phường Trường Vinh.

Thửa đất có nguồn gốc do UBND huyện Hưng Nguyên (cũ) cấp trùng với đất của một công dân khác và đã được ông Thắng mua lại.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phường Trường Vinh rà soát toàn bộ hồ sơ, làm rõ nguồn gốc, xác định đất được giao hay hình thành từ đấu giá trên cơ sở đó để có giải pháp xử lý phù hợp. Nếu hồ sơ bảo đảm điều kiện theo quy định, phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu làm giả hồ sơ, địa phương phải chuyển cơ quan điều tra xem xét. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu báo cáo kết quả rà soát trước ngày 10/11 và trả lời công dân trước ngày 14/11.

Ông Cao Xuân Nhân, xã Thành Bình Thọ phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Đối với kiến nghị của ông Cao Xuân Nhân, xã Thành Bình Thọ, về việc chưa được chi trả hơn 325 triệu đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường giao thông Thành Sơn đi Thọ Sơn, huyện Anh Sơn (cũ), nguyên nhân được chỉ ra là do kinh phí bố trí cho dự án đã được giải ngân hết, trong khi chưa có nguồn bổ sung để thanh toán. Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ đầu tư và các sở, ngành liên quan rà soát, tham mưu bố trí bổ sung kinh phí để thanh toán.

Một vụ việc khác liên quan đến việc thực hiện bản án của Tòa án nhân dân tỉnh được ông Chế Hồng Phong, trú tại xã Đông Lộc, phản ánh tại phiên tiếp công dân.

Theo trình bày, ông mua khu đất rộng hơn 800m2 từ hợp tác xã năm 1991, ban đầu sử dụng làm lò vôi, từ năm 1999 chuyển sang chăn nuôi. Ông kiến nghị xử lý việc UBND phường Cửa Lò chậm thực hiện nhiệm vụ công vụ liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo bản án của tòa án.

Đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Đại diện các cơ quan chức năng cho biết, khu đất đủ điều kiện xem xét cấp giấy chứng nhận với mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, không phải đất ở. Đây cũng là nội dung gia đình chưa đồng tình nên việc cấp giấy chứng nhận chưa thể hoàn tất.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị công dân chuyển toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan cho phường Cửa Lò. Địa phương có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành liên quan xác định rõ nguồn gốc, diện tích và loại đất. Kết quả xử lý, trả lời công dân trước ngày 15/11/2026.

Với kiến nghị của ông Nguyễn Duy Phúc, xã Đông Lộc, về chuyển mục đích sử dụng 310m2 đất trồng cây hàng năm sang đất ở, Chủ tịch UBND tỉnh giao địa phương rà soát, giải quyết theo thẩm quyền. Quan điểm được đưa ra là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nhưng phải bảo đảm các điều kiện, trình tự và quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Liên quan đến các kiến nghị của ông Kha Thanh Tuấn và 9 hộ dân tại xã Chiêu Lưu về bồi thường, hỗ trợ do ảnh hưởng của Dự án Thủy điện Bản Vẽ, các hộ đề nghị giải quyết quyền lợi đối với nhà ở, đất vườn, đất lâm nghiệp, đất nằm dưới cốt ngập, đất đã được cấp giấy chứng nhận phía trên cốt ngập cùng những khoản hỗ trợ khác.

Đồng chí Võ Trọng Hải giao thành lập đoàn công tác cấp tỉnh với sự tham gia của các sở, ngành và địa phương liên quan để kiểm tra, xác định cụ thể những nội dung chưa được giải quyết và đề xuất hướng xử lý. Đoàn công tác phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/12/2026 và trả lời rõ ràng, dứt khoát cho công dân, tránh để vụ việc tiếp tục kéo dài qua nhiều năm.

Đại diện các cơ quan tố tụng và Ban Tiếp công dân tỉnh tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên tiếp công dân, ông Lê Văn Thành, trú TP. Hà Nội, phản ánh một số nội dung liên quan văn bản của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An trong vụ án “Hủy hoại rừng” tại xã Mường Choọng.

Sau khi bị tuyên phạt 7 năm tù giam ở phiên sơ thẩm, ông Thành đã kháng cáo, chờ xét xử phúc thẩm. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường cử đại diện tham gia phiên tòa để tranh luận về những nội dung công dân phản ánh liên quan nội dung văn bản này.

Đối với tố giác dấu hiệu tội phạm trộm cắp tài sản và hủy hoại rừng tại Mường Chọng, đồng chí giao Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ; đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra lại diện tích rừng giao cộng đồng dân cư gần đất gia đình ông Thành trên địa bàn xã theo kiến nghị.