Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm, chúc mừng các nhà trường nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đến thăm, chúc mừng tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy

Thành lập năm 1974 trên cơ sở hợp nhất các lớp chuyên Toán, chuyên Văn đặc biệt của tỉnh hình thành từ năm 1965, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 52 năm xây dựng, phát triển và 62 năm hình thành hệ chuyên.

Năm học 2026-2027, trường có 132 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó 4 tiến sĩ, 102 thạc sĩ; hơn 90% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh. Nhà trường hiện có 14 môn chuyên, 45 lớp với gần 1.600 học sinh.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục là dấu ấn nổi bật. Năm học 2025-2026, học sinh nhà trường giành 113 giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, gồm 10 giải Nhất, 40 giải Nhì, 31 giải Ba và 32 giải Khuyến khích. Đây là thành tích cao nhất trong lịch sử phát triển của trường.

Nhiều học sinh đoạt huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế ở những môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Tiếng Nga.

Cùng với đào tạo học sinh giỏi, nhà trường chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh giáo dục STEM, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Cô Cao Thị Lan Thanh - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu phát biểu cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và kiến nghị, đề xuất một số nội dung. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo Trường THPT chuyên Phan Bội Châu kiến nghị tỉnh tiếp tục duy trì các chính sách đặc thù theo Nghị quyết của HĐND tỉnh; xem xét mở rộng quy mô một số lớp chuyên, tạo điều kiện phát huy năng lực đào tạo tại cơ sở mới; đồng thời quan tâm một số nội dung về công tác thi đua, khen thưởng.

Chúc mừng những thành tích nổi bật của các thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đánh giá cao vị thế của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu trong hệ thống trường chuyên cả nước.

Với truyền thống đất học Nghệ An, nhà trường cần tiếp tục giữ vai trò hạt nhân trong phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Thành Duy

Đồng tình với những đề xuất của nhà trường, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh quan điểm của tỉnh là luôn dành sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực đối với sự nghiệp trồng người; qua đó giao Sở Nội vụ, Sở Tài chính rà soát các cơ chế, chính sách và chế độ khen thưởng, tham mưu phương án phù hợp. Đối với cơ sở mới, các sở, ngành liên quan cần phối hợp chuẩn bị chu đáo, bảo đảm điều kiện dạy và học bài bản.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường tiếp tục xây dựng đội ngũ giáo viên có chuyên môn sâu, chú trọng thu hút nhân tài, bảo đảm tính kế thừa giữa các thế hệ.

Tại Trường Đại học Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chúc mừng những kết quả nhà trường đạt được sau hơn 67 năm xây dựng và phát triển; đồng thời đề nghị tập thể cán bộ, giảng viên phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đến thăm, chúc mừng tại Trường Đại học Vinh nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Thành lập năm 1959, tiền thân là Phân hiệu Đại học Sư phạm Vinh, Trường Đại học Vinh hiện là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có uy tín tại khu vực Bắc Trung Bộ. Nhà trường đang đào tạo 68 ngành trình độ đại học, 39 chuyên ngành thạc sĩ và 19 chuyên ngành tiến sĩ, với quy mô gần 37.000 học sinh, sinh viên, học viên.

Đội ngũ nhà trường có hơn 1.000 viên chức, người lao động, trong đó 715 giảng viên, giáo viên, gồm 4 giáo sư, 56 phó giáo sư và 367 tiến sĩ. Trong 5 năm gần đây, trường duy trì vị trí trong tốp 15 cơ sở giáo dục đại học có số lượng công bố quốc tế nhiều nhất Việt Nam.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hiền - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh báo cáo về kết quả hoạt động của nhà trường. Ảnh: Thành Duy

Trường Đại học Vinh đặt mục tiêu phát triển thành đại học vùng, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín trong khu vực, phấn đấu lọt tốp 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà trường giữ vững thương hiệu, đặc biệt là thế mạnh đào tạo ngành giáo dục; đồng thời phát huy hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Trường Đại học Vinh. Ảnh: Thành Duy

Nhà trường cũng cần phát triển đào tạo đa ngành, đa nghề theo hướng bài bản, gắn chương trình đào tạo với nhu cầu thực tiễn. Chất lượng đầu ra phải được đặt lên hàng đầu, bảo đảm sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu tuyển dụng của cơ quan, doanh nghiệp.

Muốn thu hút người học, trường cần tiếp tục phát huy lợi thế đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, qua đó củng cố uy tín trong hệ thống giáo dục đại học.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Trường Đại học Vinh. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để Trường Đại học Vinh phát triển. Những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thẩm quyền của tỉnh cần được nhà trường chủ động báo cáo, đề xuất để UBND tỉnh xem xét, phối hợp tháo gỡ.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng, tri ân đội ngũ nhà giáo, đồng thời mong muốn các nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đào tạo nhân lực và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.