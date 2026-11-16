Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ trường nội trú liên cấp vùng biên tại Mường Xén và Nậm Cắn

Cùng dự có đồng chí Chu Thế Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mường Xén và lãnh đạo các sở, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tại công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Xén. Ảnh: Thành Duy

Tại công trường Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Xén, máy móc đang hoạt động liên tục để san gạt mặt bằng, bóc lớp đất phong hóa, đào móng các công trình.

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng, dự án đã chuyển sang giai đoạn thi công các hạng mục chính. Khối lượng san nền đạt khoảng 85%, trong đó 3 hạng mục đã triển khai thi công móng.

Máy móc đang thi công san nền tại dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Xén. Ảnh: Thành Duy

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 386 tỷ đồng, được thiết kế phục vụ 1.344 học sinh với 40 lớp học. Trường dự kiến bố trí 89 cán bộ, giáo viên, trong đó 46 người có nhu cầu ở nội trú.

Trên khu đất xây dựng, 12 hạng mục chính được quy hoạch đồng bộ, gồm các khối phòng học, nhà hiệu bộ, thư viện, khu nội trú học sinh và giáo viên, nhà đa năng, nhà văn hóa, bếp và nhà ăn. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ cũng được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở tập trung.

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Mường Xén thi công ở khu vực đồi núi cao. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đặc biệt chú trọng hệ thống tiêu thoát nước, nhất là tại các mái taluy dương. Ảnh: Thành Duy

Theo kế hoạch, từ ngày 18/11, nhà thầu sẽ tổ chức thi công đồng loạt các hạng mục còn lại, tăng cường nhân lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Tại xã Nậm Cắn, không khí thi công cũng đang khẩn trương. Khối lượng san nền đạt khoảng 75%, các đơn vị đã triển khai đào và thi công móng 8 hạng mục nhà chính.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành; thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất giáo dục đang được thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đến kiểm tra tiến độ tại dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

Với tổng mức đầu tư hơn 401 tỷ đồng, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nậm Cắn được xây dựng phục vụ 1.272 học sinh, 72 giáo viên và 14 nhân viên.

Công trình gồm 11 nhà chính, trong đó có 3 nhà học; 6 nhà nội trú; 1 nhà hiệu bộ; 1 nhà ăn và nhà đa năng, hạ tầng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ khác.

Theo đường găng tiến độ, dự án sẽ hoàn thành hạ tầng và phần thô toàn bộ công trình trước ngày 31/3/2027. Các hạng mục hoàn thiện, hệ thống điện, nước, sân đường nội bộ và thiết bị dạy học phải hoàn thành trước ngày 30/7/2027, phục vụ công tác nghiệm thu, bàn giao và chuẩn bị năm học mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra tiến độ dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

Qua kiểm tra hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ đã cam kết. Đồng chí đề nghị chính quyền xã chủ động phối hợp, huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ thi công khi cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ công trình.

Đồng chí nhấn mạnh, thời tiết đang thuận lợi, các đơn vị cần tranh thủ đẩy nhanh thi công phần thô, hoàn thiện công tác gia trát bên ngoài và phần mái, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2027. Khi bước vào mùa mưa, tập trung triển khai các hạng mục bên trong công trình.

Thi công móng tại dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

Do công trình được xây dựng trên địa hình đồi núi cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đặc biệt chú trọng hệ thống tiêu thoát nước, nhất là tại các mái taluy dương, chủ động phòng ngừa nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công và sử dụng.

Mường Xén và Nậm Cắn là 2 trong 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS thuộc giai đoạn 2 đang được Nghệ An triển khai tại các xã biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vật liệu thi công móng tại dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Nậm Cắn. Ảnh: Thành Duy

Các công trình còn lại nằm tại các xã Thông Thụ, Châu Khê, Tam Quang, Tiền Phong, Na Loi, Mường Típ, Mỹ Lý, Kim Bảng và Sơn Lâm. Tổng vốn đầu tư 11 dự án hơn 3.600 tỷ đồng.

Đối với tiến độ chung, mới đây trong cuộc làm việc với chủ đầu tư, các địa phương, nhà thầu, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các trường có điều kiện thi công thuận lợi phải hoàn thành trước ngày 30/6/2027; những công trình gặp khó khăn phải hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2027, bảo đảm đưa vào sử dụng trong năm học 2027-2028.