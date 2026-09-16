Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra tiến độ Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi với nhà thầu thuộc gói thầu XL01. Ảnh: Thành Duy

Dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài hơn 60 km, đi qua các xã Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân và Kim Bảng. Trong 6 gói thầu xây lắp thuộc dự án thành phần, hiện 3 gói đã triển khai. Các gói còn lại dự kiến hoàn thành lựa chọn nhà thầu trong tháng 9, bắt đầu thi công cuối tháng 9 và đầu tháng 10/2026.

Tại gói thầu XL01, đoạn Km0 - Km6+300, do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả và Công ty cổ phần Xây lắp Thương mại Delta thực hiện, đồng chí Võ Trọng Hải kiểm tra các hạng mục cầu, hầm và nền đường.

Thi công cầu vượt Đại Huệ đoạn qua xã Hưng Nguyên kết nối với đường 72m. Ảnh: Thành Duy

Gói thầu có giá trị hợp đồng hơn 2.889 tỷ đồng, thời gian thực hiện 24 tháng, từ ngày 18/5/2026 đến 18/5/2028. Nhà thầu đã huy động 86 thiết bị, tổ chức 8 mũi thi công, tập trung vào cầu, hầm, nền đường, xử lý đất yếu và các công trình phụ trợ. Giá trị giải ngân hiện đạt khoảng 10% giá trị hợp đồng.

Máy móc san gạt để xây dựng cầu vượt Đại Huệ tại xã Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Duy

Tại hầm Đại Huệ, hạng mục kết nối xã Hưng Nguyên với xã Kim Liên, nhà thầu đang thi công rãnh đỉnh, đào và gia cố mái cửa hầm ở cả hai phía. Hầm gồm 2 ống, dài lần lượt 495m và 499m, mỗi ống rộng 14,05m.

Nhà thầu đang thi công rãnh đỉnh, đào và gia cố mái cửa hầm Đại Huệ. Ảnh: Thành Duy

Các cầu trên gói thầu cũng đang được triển khai. Cầu Đại Huệ đã thi công 84/533 cọc khoan nhồi; cầu Nam Giang hoàn thành 10/86 cọc; cầu ĐT.539 thi công 2/36 cọc. Trên tuyến, nhà thầu đang bóc hữu cơ, đắp nền và đào nền đường đồi.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiểm tra tình hình thi công trên tuyến tại gói thầu XL02, đoạn Km6+300 - Km31+125, do liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty cổ phần Xây lắp 368, Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492, Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Thiên Hoàng, Tổng Công ty Công trình Đường sắt Việt Nam và Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trường Sơn thực hiện.

Công nhân thi công các cấu kiện để thi công. Ảnh: Thành Duy

Gói thầu có giá trị hợp đồng hơn 5.000 tỷ đồng, thời gian thực hiện 24 tháng, từ tháng 8/2026 đến tháng 7/2028. Trên đoạn tuyến này có 16 cầu, gồm cầu tuyến chính, cầu vượt tuyến chính và cầu nhánh, cùng các hạng mục nền đường.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải trao đổi với nhà thầu thuộc gói thầu XL02. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra khu vực thi công nền đường tại xã Nam Đàn và cầu Thanh Chương bắc qua sông Lam kết nối xã Xuân Lâm với xã Hoa Quân. Đây là cầu dài nhất trên tuyến, dài hơn 1,2 km. Qua kiểm tra, cho thấy, các nhà thầu đang huy động máy móc, thiết bị, vật liệu và tổ chức thi công trên tuyến.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nghe báo cáo tiến độ, đồng thời lắng nghe các đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai dự án. Trao đổi với các nhà thầu, đồng chí khẳng định tỉnh tập trung đảm bảo các điều kiện thuận lợi để các nhà thầu thi công, nhất là bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Nhà thầu báo cáo quy mô, đường găng tiến độ cầu Thanh Chương bắc qua sông Lam. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, các nhà thầu phải chủ động huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ thời tiết khô ráo để tổ chức thi công đồng loạt, góp phần đưa dự án về đích vào cuối năm 2028.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh, với vai trò chủ đầu tư cần kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các nhà thầu; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc phải tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xử lý, đặc biệt đối với nguồn đất, cát, đá phục vụ dự án. Các địa phương có tuyến cao tốc đi qua cũng phải chủ động phối hợp, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tổ chức thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác kiểm tra thi công cầu Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong chuyến công tác, kiểm tra tại các khu tái định cư ở xã Vạn An và xã Nam Đàn, Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tổng thể công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Toàn tuyến hiện đã giải phóng mặt bằng khoảng 40,34/60,031 km. Phần đất nông nghiệp còn 0,42 km, liên quan 58 hộ tại xã Kim Bảng; đất lâm nghiệp còn 17,77 km, chủ yếu tại 2 xã Kim Bảng và Sơn Lâm.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra khu tái định cư tại xã Vạn An. Ảnh: Thành Duy

Đối với đất ở, đất vườn, các địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 296/313 hộ, đạt 94,57%. Còn 17 hộ tại xã Kim Bảng chưa được phê duyệt phương án.

Tại xã Nam Đàn, dù phương án bồi thường đã được phê duyệt, vẫn còn 20 hộ chưa thống nhất, trong đó 10 hộ có nhà ở.

Việc tháo dỡ nhà cửa, tài sản và bàn giao mặt bằng mới hoàn thành đối với 62/125 hộ, đạt 49,6%. Còn 63 hộ tại các xã Hưng Nguyên, Vạn An, Nam Đàn và Kim Bảng chưa hoàn tất việc di dời, bàn giao mặt bằng.

Thi công khu tái định cư tại xã Nam Đàn. Ảnh: Thành Duy

Dự án có 11 khu tái định cư. 2 khu tại xã Kim Liên và xã Xuân Lâm đã hoàn thành, các khu còn lại đang được xây dựng. Khu nghĩa trang tại xã Hoa Quân đã hoàn thành.

Đối với khu đất 70 ha phục vụ tái định cư Trường bắn tại xã Phúc Lộc, địa phương đã tổ chức họp dân, chuẩn bị kiểm kê, kiểm đếm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư, bảo đảm điều kiện để người dân di dời, bàn giao mặt bằng.

Lãnh đạo xã Nam Đàn báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác GPMB trên địa bàn. Ảnh: Thành Duy

Với các hộ chưa đồng thuận phương án bồi thường tại xã Nam Đàn, địa phương tiếp tục vận động, tuyên truyền, giải thích và thực hiện đúng quy định, đảm bảo chặt chẽ; trường hợp đã hoàn tất các bước theo quy định nhưng người dân vẫn không chấp hành sẽ tiến hành cưỡng chế, bảo đảm tiến độ chung của dự án.