Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản khu vực hạ lưu sông Lam

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra Hợp tác xã Vận tải Hưng Lam tại xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: Thành Duy

Đoàn kiểm tra các mỏ cát của Công ty TNHH Toàn Cầu tại xã Lam Thành; Hợp tác xã Vận tải Hưng Lam tại xã Hưng Nguyên Nam; Công ty TNHH Hồng Long Nam Đàn tại xã Kim Liên; Hợp tác xã Lam Sơn Đại Thành trên địa bàn các xã Thiên Nhẫn, Vạn An và Công ty TNHH Hòa Hùng Anh tại các xã Kim Liên, Vạn An.

Tại các mỏ, đoàn công tác kiểm tra thực tế hoạt động khai thác, hệ thống trạm cân, camera giám sát và việc kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý Nhà nước. Đây là các công cụ phục vụ theo dõi sản lượng khoáng sản khai thác, vận chuyển và hoạt động của mỏ.

Hệ thống trạm cân và camera giám sát tại bến cát của Công ty TNHH Hồng Long Nam Đàn tại xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Qua kiểm tra, cơ bản các doanh nghiệp, hợp tác xã đã lắp đặt, vận hành trạm cân, camera giám sát và kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý Nhà nước, phục vụ công tác theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác 24/7 theo quy định.

Trao đổi với các chủ mỏ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu hoạt động khai thác khoáng sản phải được tổ chức bài bản, đúng quy định, phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Nguồn cát khai thác cần ưu tiên cung ứng cho thị trường trong tỉnh, nhất là phục vụ các công trình, dự án trọng điểm đang triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và chủ mỏ tại bến cát của Công ty TNHH Hồng Long Nam Đàn tại xã Kim Liên. Ảnh: Thành Duy

Qua kiểm tra thời hạn giấy phép, trữ lượng và công suất khai thác tại một số mỏ, đoàn công tác ghi nhận tình trạng thời hạn cấp phép 30 năm, trong khi công suất khai thác còn thấp.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sau đợt kiểm tra phải tổ chức làm việc với các chủ mỏ, rà soát cụ thể thời hạn giấy phép, trữ lượng và công suất khai thác; nghiên cứu phương án rút ngắn thời gian cấp phép phù hợp và nâng công suất khai thác theo đúng quy định, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, đồng thời, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Tàu khai thác cát trên sông Lam của Hợp tác xã Vận tải Hưng Lam tại xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: Thành Duy

Đối với công tác quản lý tại cơ sở, đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cấp xã trong quản lý khoáng sản, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả quản lý địa bàn.

Riêng mỏ cát của Công ty TNHH Toàn Cầu tại xã Lam Thành, đoàn kiểm tra xác định doanh nghiệp chưa có bến bãi tập kết trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp xây dựng bến bãi theo đúng quy định. Trường hợp không thực hiện, cấp có thẩm quyền sẽ xem xét dừng hoạt động khai thác.

Chủ tịch UBND tỉnh xem hình ảnh từ camera giám sát kết nối với máy tính của cơ quan quản lý Nhà nước. Ảnh: Thành Duy

Cuộc kiểm tra diễn ra trong bối cảnh Nghệ An đang triển khai Kết luận số 165-KL/TU ngày 30/7/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị chuyên đề và ban hành Quyết định số 4426/QĐ-UBND thành lập 4 tổ công tác kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 165-KL/TU tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản và các bến bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi.

Theo quyết định, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm Tổ trưởng Tổ công tác số 1; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An làm Tổ trưởng Tổ công tác số 2; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ làm Tổ trưởng Tổ công tác số 3; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh làm Tổ trưởng Tổ công tác số 4.

Bến cát của Hợp tác xã Lam Sơn Đại Thành trên địa bàn các xã Thiên Nhẫn, Vạn An. Ảnh: Thành Duy

Các tổ công tác có sự tham gia của lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các sở, ngành gồm: Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, Thuế tỉnh Nghệ An; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường có hoạt động khoáng sản và cán bộ kỹ thuật Mobi Fone Nghệ An.

Các cuộc kiểm tra nhằm đánh giá thực chất công tác quản lý Nhà nước, hoạt động khai thác, tập kết, kinh doanh khoáng sản; kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.