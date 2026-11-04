Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chốt thời hạn hoàn thành 11 trường nội trú liên cấp giai đoạn 2

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sáng 4/11, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc rà soát tình hình, tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Cùng chủ trì có đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, các xã biên giới và đơn vị thi công.

Tuyển sinh đạt gần 100%

Nghệ An có 21 xã biên giới đất liền triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS. Trong giai đoạn 1, tỉnh đã triển khai 10 trường với tổng kế hoạch vốn được giao hơn 3.087 tỷ đồng tại các xã: Tri Lễ, Anh Sơn, Môn Sơn, Hạnh Lâm, Na Ngoi, Quế Phong, Bắc Lý, Tam Thái, Nhôn Mai và Keng Đu. Cả 10 trường đã tổ chức khai giảng năm học 2026-2027.

Đồng chí Lê Hồng Thái - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Công tác tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực tại các trường đã hoàn thiện. Cả 10 trường đã bổ nhiệm cán bộ quản lý, thành lập các tổ chuyên môn và tổ chức trong nhà trường. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được điều chuyển từ các trường sáp nhập cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động giáo dục.

Tính đến ngày 31/10/2026, các trường tuyển sinh 14.384 học sinh, đạt tỷ lệ 99,9%. Công tác cung ứng sách giáo khoa được triển khai đồng bộ.

Thông qua phong trào quyên góp sách giáo khoa xây dựng tủ sách dùng chung do Sở Giáo dục và Đào tạo phát động, 100% học sinh tại các trường đã có đủ sách phục vụ năm học mới.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo công tác công tác tổ chức bộ máy, bố trí nhân lực, tuyển sinh tại các trường. Ảnh: Thành Duy

Công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường học cũng được chú trọng. Sở Giáo dục và Đào tạo đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Cả 10 trường đều ký kết chương trình phối hợp với các đồn biên phòng trên địa bàn; đồng thời, chủ động phối hợp với Công an xã và các tổ chức đoàn thể bảo đảm an ninh trật tự, nhất là tại khu vực nội trú.

Đối với giai đoạn 2, Nghệ An đang triển khai xây dựng 11 trường tại các xã Thông Thụ, Châu Khê, Tam Quang, Tiền Phong, Mường Xén, Na Loi, Mường Típ, Nậm Cắn, Mỹ Lý, Kim Bảng và Sơn Lâm, với tổng vốn đầu tư hơn 3.600 tỷ đồng.

Đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt cả 11 dự án, giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm 2026 với tổng số vốn hơn 1.700 tỷ đồng.

Các dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Các đơn vị thi công đang tập trung san nền và triển khai các hạng mục công trình, tiến độ chung cơ bản bám sát kế hoạch.

Cam kết tiến độ theo đường găng cụ thể

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nhấn mạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp, bảo đảm hoàn thành đúng thời hạn và chất lượng đề ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đối với 11 trường giai đoạn 2, đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu: Các trường có điều kiện thi công thuận lợi phải hoàn thành ngày 30/6/2027; những trường gặp khó khăn hoàn thành chậm nhất ngày 30/7/2027.

Để bảo đảm tiến độ, các nhà thầu phải tập trung nhân lực, phương tiện, tổ chức thi công liên tục, tranh thủ tối đa thời gian mùa khô. Chậm nhất đến ngày 30/4/2027, phải hoàn thành phần thô, lợp mái và các hạng mục xây dựng bên ngoài. Khi bước vào mùa mưa, các đơn vị chuyển trọng tâm sang thi công những hạng mục bên trong công trình.

Đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc chấp hành tiến độ, bố trí đầy đủ nhân lực, thiết bị, không để xảy ra tình trạng thi công cầm chừng.

Lãnh đạo các xã tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về nguồn vật liệu xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương phối hợp với sở, ngành liên quan và các địa phương khảo sát các mỏ đất, đá, cát, sỏi, bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời cho nhà thầu. Nguồn vật liệu được bố trí phải sử dụng riêng cho các dự án xây dựng trường học.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an các xã tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển và sử dụng vật liệu; xử lý nghiêm trường hợp đưa vật liệu ra ngoài phục vụ mục đích khác.

Cấp ủy, chính quyền cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo lực lượng chức năng vừa tạo điều kiện cho thi công như huy động lực lượng trên địa bàn hỗ trợ nhân lực cho nhà thầu; vừa quản lý chặt chẽ các mỏ vật liệu, không để xảy ra tình trạng sử dụng sai mục đích.

Đối với vị trí các bãi thải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với các sở, ngành và chính quyền cấp xã khảo sát, nghiên cứu kỹ, tham mưu phương án phù hợp, bảo đảm yêu cầu trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo các xã tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư rà soát năng lực các nhà thầu, bảo đảm đơn vị tham gia thi công có đủ kinh nghiệm, nhân lực và thiết bị. Những nhà thầu không đáp ứng yêu cầu phải kiên quyết thay thế, không để ảnh hưởng tiến độ chung.

Để kiểm soát tiến độ theo đường găng cụ thể, đồng chí Võ Trọng Hải giao sau cuộc làm việc này, chủ đầu tư, các nhà thầu và cấp ủy, chính quyền cấp xã ký cam kết thực hiện. Các bản cam kết phải có xác nhận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Văn Thành, sau đó gửi báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm căn cứ kiểm tra, giám sát và xử lý trách nhiệm.

Đối với 10 trường thuộc giai đoạn 1, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành những hạng mục còn lại, bảo đảm đúng tiến độ đã cam kết; đồng thời, đảm bảo chất lượng dạy và học, tổ chức hoạt động nội trú hiệu quả, nhất là về chất lượng bữa ăn, vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh.