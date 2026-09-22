Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chốt mốc hoàn thành 11 trường nội trú liên cấp giai đoạn 2 vào 20/8/2027

Chiều 22/9, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc rà soát, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Các đồng chí: Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đẩy nhanh 11 trường nội trú giai đoạn 2

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Nghệ An triển khai xây dựng 21 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Giai đoạn thí điểm (giai đoạn 1) gồm 10 trường, được khởi công trong năm 2025, với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, tại các địa bàn: Môn Sơn, Quế Phong, Bắc Lý, Anh Sơn, Hạnh Lâm, Tri Lễ, Na Ngoi, Keng Đu, Nhôn Mai và Tam Thái.

Đồng chí Vương Đình Nhuận - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Để bảo đảm tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, lực lượng an ninh, quốc phòng, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đôn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp.

Các giải pháp được triển khai nhằm khắc phục khó khăn do thời tiết, đẩy nhanh thi công, hoàn thành các hạng mục cần thiết và đã bảo đảm các trường tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 vào ngày 5/9 theo chỉ đạo của Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Văn Khoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An báo cáo tình hình tổ chức dạy và học tại các trường phổ thông nội trú liên cấp.

Giai đoạn 2 gồm 11 trường, được Nghệ An khởi công ngày 19/3/2026, tại các xã: Châu Khê, Nậm Cắn, Tam Quang, Kim Bảng, Thông Thụ, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Sơn Lâm và Tiền Phong, với tổng nhu cầu vốn dự kiến khoảng hơn 4.200 tỷ đồng. Trong năm 2026, Trung ương đã bố trí khoảng 1.700 tỷ đồng để triển khai các dự án.

Đồng chí Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đánh giá việc thực hiện giai đoạn 1, tập trung vào công tác tổ chức thi công, điều kiện dạy và học, bố trí ăn ở nội trú cho học sinh; đồng thời rà soát những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ để bảo đảm tiến độ giai đoạn 2.

Chốt mốc hoàn thành ngày 20/8/2027

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chia sẻ với những khó khăn mà các địa phương, đơn vị và nhà thầu đang gặp phải trong quá trình triển khai các dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Địa bàn đặc thù, thời tiết khắc nghiệt, điều kiện nhân lực và tổ chức thi công còn nhiều hạn chế đang tác động trực tiếp đến tiến độ công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, trước yêu cầu và sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với chương trình xây dựng trường học tại khu vực biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ, chuyển mạnh từ tháo gỡ khó khăn sang tổ chức thực hiện quyết liệt, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án.

Đối với 10 trường thuộc giai đoạn 1, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bên cạnh việc tổ chức dạy và học, phải đặc biệt quan tâm điều kiện ăn, ở, đi lại và sinh hoạt của học sinh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao kiểm tra tổng thể các trường, kịp thời phát hiện và xử lý những vấn đề phát sinh.

Lãnh đạo các sở, ngành tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND 10 xã phải trực tiếp quan tâm, chỉ đạo việc tổ chức ăn ở, sinh hoạt cho học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra, giám sát chế độ ăn, điều kiện sinh hoạt, bảo đảm học sinh được học tập trong môi trường an toàn, đầy đủ; đồng thời rà soát, cung ứng đủ sách giáo khoa.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức phương án đưa đón học sinh nội trú khi trở về gia đình và quay lại trường theo định kỳ, nhất là trong mùa mưa bão; trên cơ sở thực tiễn, nghiên cứu tham mưu, đề xuất HĐND tỉnh xem xét các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Đối với 11 trường thuộc giai đoạn 2, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh phê duyệt dự án, bố trí nguồn vốn và thực hiện giải phóng mặt bằng. Trong số 11 dự án, 7 dự án chưa được phê duyệt phải hoàn thành phê duyệt trước ngày 30/9/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh mốc tiến độ cụ thể, 11 trường giai đoạn 2 phải hoàn thành 100% trước ngày 20/8/2027, bảo đảm sẵn sàng đưa vào sử dụng cho năm học 2027-2028. Các nhà thầu sau khi được lựa chọn phải cam kết tiến độ bằng văn bản với chủ đầu tư.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, kết quả thực hiện của các nhà thầu trong giai đoạn 1, nhất là việc bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, sẽ là cơ sở để tỉnh xem xét năng lực nhà thầu trong quá trình triển khai các dự án giai đoạn 2.

Lưu ý đặc thù thời tiết khu vực miền Tây Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu chủ động xây dựng phương án thi công phù hợp, tận dụng tối đa thời gian, thời tiết thuận lợi; trong đó, cần ưu tiên hoàn thành phần kết cấu, xây dựng và lợp mái trước, tạo điều kiện triển khai các công việc hoàn thiện bên trong vào mùa mưa.

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công, giá cả ổn định. Việc cung ứng vật liệu cần được tổ chức theo hướng thuận lợi nhất cho công trình, tránh tình trạng địa phương có nguồn vật liệu nhưng nhà thầu phải mua từ địa bàn khác, làm phát sinh chi phí và ảnh hưởng tiến độ.

Lãnh đạo các xã tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí cũng lưu ý đảm bảo trang thiết bị phục vụ dạy và học chất lượng, được thẩm định, kiểm định theo quy định, đáp ứng yêu cầu sử dụng lâu dài.

Đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, đồng chí yêu cầu củng cố đoàn kết nội bộ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; tăng cường phối hợp, bám sát công trường, kịp thời xử lý vướng mắc, kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chất lượng, bảo đảm các trường học vùng biên hoàn thành đúng cam kết.