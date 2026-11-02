Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Chia sẻ với áp lực nhưng cán bộ phải quyết tâm tạo đột phá

Quang cảnh phiên họp thường kỳ. Ảnh: Thành Duy

Sáng 2/11, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10/2026 của UBND tỉnh.

Cùng chủ trì có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền, Phùng Thành Vinh, Thái Văn Thành.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Công nghiệp, xuất khẩu và thu ngân sách cùng bứt phá

Điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế tỉnh 10 tháng năm 2026 là sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 21,18% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,79%.

Đồng chí Đặng Thanh Tùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh thông báo nội dung, chương trình kỳ họp. Ảnh: Thành Duy

Hoạt động xuất khẩu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, với kim ngạch đạt 5,77 tỷ USD, tăng 52,7%. Đáng chú ý, thu ngân sách nhà nước lũy kế 10 tháng ước đạt hơn 28.552 tỷ đồng, vượt 22,3% dự toán cả năm, tăng 24,1% so với cùng kỳ.

Thu hút đầu tư tiếp tục tạo dấu ấn với tổng vốn cấp mới và tăng thêm đạt hơn 108.272 tỷ đồng, gấp 2,92 lần cùng kỳ; trong đó vốn FDI đạt 2,49 tỷ USD. Toàn tỉnh thành lập mới 4.775 doanh nghiệp, tăng 10,5%.

Đồng chí Trịnh Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2026. Ảnh: Thành Duy

Một kết quả đáng chú ý khác là tiến độ giải ngân đầu tư công. Đến ngày 22/10, tổng kế hoạch vốn giải ngân đạt 78,11% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm. Riêng kế hoạch vốn năm 2026 đạt 78,58%, cao hơn mức bình quân cả nước, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành phố.

Về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, tính đến 7h ngày 30/10/2026, tổng số thửa đất đã được xây dựng cơ sở dữ liệu được 3.872.904 thửa, vượt chỉ tiêu Trung ương giao 30.881 thửa; tỷ lệ đồng bộ dữ liệu của Nghệ An về Trung ương đạt 98,1%, đứng thứ nhất toàn quốc.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Trên lĩnh vực an sinh xã hội, hơn 3,24 triệu người được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí. Toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 44.300 lao động.

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tổ chức thành công Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 được Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đánh giá cao.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Tại phiên họp, với tinh thần đổi mới tư duy, thay đổi cách làm, các thành viên UBND tỉnh tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề liên quan đến thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, giá vật liệu xây dựng, cũng như các nội dung về y tế, giáo dục, văn hóa, khoa học, công nghệ.

Trọng tâm được đặt ra là tháo gỡ những điểm nghẽn, phát huy các động lực tăng trưởng hiện có, đồng thời tạo thêm động lực mới nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quý 4 đạt 14,51% theo Nghị quyết của Chính phủ giao.

Tháo gỡ điểm nghẽn, siết trách nhiệm thực thi

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận những kết quả đạt được trong 10 tháng, đồng thời nhấn mạnh áp lực đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian còn lại của năm rất lớn. Các sở, ngành, đơn vị và xã, phường cần tập trung khắc phục hạn chế, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp xử lý kịp thời.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Đối với giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý tình trạng chậm giải ngân tại một số nguồn vốn. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phải tập trung triển khai, không để tiến độ giải ngân của tỉnh chậm so với yêu cầu.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo lĩnh vực được phân công phải trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ. Những ngành, đơn vị, xã, phường triển khai chậm phải được thông báo, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm.

Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, phải kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo tháo gỡ; không để công việc chậm nhưng không báo cáo, không xác định nguyên nhân và trách nhiệm.

Về vật liệu xây dựng và khoáng sản, đồng chí Võ Trọng Hải nhấn mạnh nguồn cung vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công. Thiếu vật liệu sẽ làm chậm tiến độ các công trình. Vì vậy, các sở, ngành liên quan phải tập trung tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nâng công suất khai thác hằng năm, rút ngắn thời gian khai thác.

Các đại biểu dự phiên họp. Ảnh: Thành Duy

Đối với các dự án trọng điểm, yêu cầu đặt ra là đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; tập trung triển khai Dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, phấn đấu hoàn thành trong quý III/2028; dự án kho xăng dầu quốc gia và nhà máy chế biến đất hiếm.

Với những dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thành lập tổ rà soát, xác định cụ thể từng dự án, từng vướng mắc và hướng xử lý; phân định rõ nội dung có thể giải quyết ngay, nội dung cần báo cáo Ban Chỉ đạo để tập trung tháo gỡ.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, Sở Tài chính, ngành Thuế, Hải quan được yêu cầu tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu trong 2 tháng cuối năm.

Đối với quản lý đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chấn chỉnh các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất, nhất là đất nông nghiệp. Hiện, vẫn còn tình trạng xây dựng công trình trên đất nông nghiệp khi chưa thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Các xã, phường phải tăng cường kiểm tra, xác định trách nhiệm quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, không để tình trạng xây dựng trái phép diễn ra.

Về nông nghiệp, ngành chuyên môn cần nghiên cứu phương án tổ chức sản xuất, rà soát diện tích đất bỏ hoang, xác định phương án sử dụng hiệu quả. Việc tổ chức sản xuất phải gắn với định hướng quy hoạch tỉnh về công nghiệp, nông nghiệp chất lượng cao, dịch vụ du lịch, thương mại và dịch vụ đô thị. Ngành Xây dựng cùng các xã, phường liên quan đẩy nhanh tiến độ các dự án chỉnh trang đô thị Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành rà soát những chỉ tiêu do HĐND tỉnh giao, phối hợp với cơ quan thống kê cập nhật số liệu, đánh giá kết quả và dự báo khả năng hoàn thành. Đồng thời, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 để trình Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện trong những tháng cuối năm, đồng chí Võ Trọng Hải yêu cầu các sở, ban, ngành phải vào cuộc quyết liệt, chủ động hơn trong xử lý công việc. Giám đốc các sở, ngành phải rà soát việc phân công nhiệm vụ cho cấp phó, kiểm tra kết quả thực hiện, đánh giá năng lực và trách nhiệm của từng cá nhân. Những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xem xét, xử lý.

Chia sẻ với những áp lực, khó khăn của đội ngũ cán bộ làm công tác chuyên môn trong khối quản lý Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải có sự đổi mới, đột phá trong thực thi công vụ.

Thông điệp được Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh là mỗi cấp, mỗi ngành và từng cán bộ cần thay đổi tư duy, cách làm, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn trong hành động. Đây là yêu cầu cấp thiết để Nghệ An vượt qua thách thức, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và thực hiện các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.