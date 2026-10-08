Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo nóng, yêu cầu các sở, ngành, địa phương hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công

Từ đầu năm 2026, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 30/9, toàn tỉnh đã giải ngân 15.038,966 tỷ đồng, đạt 72,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau tiết kiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra công tác giải ngân vốn đầu tư công đối với Dự án Nâng cấp, mở rộng đường Bình Minh tại phường Cửa Lò. Ảnh: Thành Duy

Tuy nhiên, nếu tính cả các nguồn vốn được giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân của toàn tỉnh mới đạt 59,14%. Một số nguồn vốn có tiến độ giải ngân còn thấp, như vốn nước ngoài đạt 23,72%, chương trình mục tiêu quốc gia 16%, vốn đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới 34,12%.

Kết quả đánh giá KPI quý III/2026 cho thấy, có 120 đơn vị chủ đầu tư đạt mục tiêu giải ngân đề ra, tương đương mức trên 70%. Tuy vậy, vẫn còn 34 đơn vị giải ngân chưa đạt yêu cầu, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân chung của toàn tỉnh.

Để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; chủ tịch UBND các xã, phường và các chủ đầu tư nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

UBND tỉnh đồng thời biểu dương 120 cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả giải ngân tốt, đạt trên 70%.

Trong số 15 sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh được biểu dương, có những đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân rất cao như: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nghệ An đạt 100%; Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An đạt 99,34%; Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An đạt 96,99%; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 96,7%.

Quang cảnh một góc các phường Trường Vinh, Thành Vinh, tỉnh Nghệ An.

Các đơn vị khác có tỷ lệ giải ngân cao gồm Chi cục Kinh tế và Phát triển nông thôn Nghệ An 93,86%; Trường THPT Anh Sơn 3 83,4%; Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Môi trường 81,28%; Sở Tài chính 81,26%; Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam 78,7%; Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An 78,12%...

Đối với cấp xã, phường, có 105 đơn vị được biểu dương vì đạt tỷ lệ giải ngân trên 70%. Trong đó, các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao gồm Tân Mai, Nghĩa Hưng, Tam Quang và Châu Hồng đều đạt 100%; Hoàng Mai đạt 99,92%; Hưng Nguyên Nam đạt 99,62%.

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chưa đạt yêu cầu phải tập trung rà soát từng dự án, xác định rõ nguyên nhân chậm giải ngân, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đấu thầu và hoàn thiện thủ tục đầu tư, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm...