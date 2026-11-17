Quang cảnh phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có các đồng chí: Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Thái Thị An Chung - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành liên quan.

Kiến nghị đầu tiên là của bà Đinh Thị Thúy, trú tại xóm Hạ Khê, xã Hưng Nguyên, liên quan đến quyền sử dụng thửa đất gia đình đã được cấp giấy chứng nhận. Thửa đất do ông Đinh Văn Tập tách ra, chuyển quyền sử dụng cho con gái là bà Thúy.

Bà Đinh Thị Thúy, trú tại xóm Hạ Khê, xã Hưng Nguyên nêu kiến nghị. Ảnh: Thành Duy

Báo cáo tại buổi tiếp, lãnh đạo UBND xã Hưng Nguyên cho biết, vụ việc liên quan đến tuyến đường đi chung của 3 hộ dân, trong đó, 2 hộ không có lối đi nào khác. Tuyến đường hình thành từ trước, được thể hiện trên bản đồ địa chính.

Năm 2011, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông Tập, trong đó có phần diện tích chồng lấn lên tuyến đường.

Năm 2015, gia đình ông Tập cùng các hộ liên quan đóng góp kinh phí làm đường giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu đi lại chung. Đến năm 2024, khi tách thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thúy, diện tích tuyến đường tiếp tục nằm trong giấy chứng nhận.

Đồng chí Hoàng Anh Tiến - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hưng Nguyên phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

UBND xã Hưng Nguyên nhận định việc cấp giấy chứng nhận có sai sót, kiến nghị cơ quan chuyên môn rà soát, chỉnh lý hồ sơ, bảo đảm giữ lối đi chung cho các hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND xã Hưng Nguyên làm rõ tính pháp lý của việc cấp giấy chứng nhận, nguồn gốc và quá trình quản lý, sử dụng diện tích đất đang có tranh chấp. Quá trình xác minh cần lấy ý kiến khu dân cư, làm rõ những sai sót trong hồ sơ và thông tin đầy đủ cho công dân.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc giải quyết cần ưu tiên trên cơ sở tình làng, nghĩa xóm, bảo đảm lối đi chung. Trường hợp không thống nhất được phương án, công dân có thể khởi kiện ra tòa án để xem xét, phán quyết theo quy định pháp luật.

Luật sư Trọng Hải - đại diện Đoàn Luật sư tỉnh phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Một kiến nghị khác liên quan đến bà Hồ Thị Mựu và một số người dân tại 2 xóm Hùng Cường, Minh Cường, xã Mường Ham. Tại phiên tiếp công dân, đại diện các hộ đề nghị trả lại diện tích đất rừng để sản xuất, liên quan đến 2 thửa đất đã được UBND tỉnh giao và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Lâm trường Quỳ Hợp.

UBND xã Mường Ham báo cáo kiến nghị của công dân chưa có cơ sở giải quyết do các hộ chưa cung cấp được hồ sơ, tài liệu pháp lý chứng minh quyền sử dụng hoặc quyền quản lý đối với diện tích đất Nhà nước giao cho Lâm trường Quỳ Hợp năm 2021 và cấp đổi giấy chứng nhận năm 2022.

Sau khi nghe ý kiến các bên, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, có sự tham gia của chính quyền xã, xác minh toàn diện nguồn gốc đất, hồ sơ giao đất, quá trình quản lý và sử dụng; đồng thời lấy ý kiến người dân trong khu vực. Các hộ dân có trách nhiệm rà soát, cung cấp giấy tờ liên quan. Công an tham gia xác minh nếu phát hiện dấu hiệu làm giả hồ sơ, giấy tờ.

Kết quả kiểm tra phải xác định rõ diện tích đất thuộc quyền sử dụng của người dân hay Lâm trường Quỳ Hợp. Nếu là đất của người dân thì phải trả lại; trường hợp thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của lâm trường, đơn vị tiếp tục quản lý theo quy định. Đoàn liên ngành có 45 ngày hoàn thành kiểm tra, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và trả lời công dân.

Ông Thái Doãn Nhiên trú tại xóm Bài Sơn 1, xã Lương Sơn phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Còn ông Thái Doãn Nhiên và ông Thái Ngô Hải, trú tại xóm Bài Sơn 1, xã Lương Sơn, kiến nghị xem xét việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2003 cho Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đô Lương. Hai công dân cho rằng, diện tích được cấp giấy chồng lấn lên đất rừng các hộ gia đình được giao sử dụng từ năm 1993.

Trong khi đó, đại diện Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đô Lương cho biết, thực hiện Quyết định số 327-CT ngày 15/9/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, năm 1993, các hộ được lâm trường giao khoán đất lâm nghiệp để bảo vệ, trồng rừng nguyên liệu.

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy dự phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra, có sự tham gia của chính quyền cơ sở, làm rõ nguồn gốc đất và quá trình sử dụng. Trong đó, cần xác minh các hộ được lâm trường thuê bảo vệ rừng hay được đưa lên khai hoang, phục hóa theo chủ trương của chính quyền trước đây. Kết quả phải làm rõ căn cứ pháp lý của việc giao đất, cấp giấy chứng nhận và quyền lợi của các bên. Thời hạn trả lời công dân và công ty là ngày 15/12/2026.

Đối với kiến nghị của bà Võ Thị Lý, trú tại phường Vinh Phú, vụ việc liên quan đến thửa đất thuộc xã Nghi Ân (cũ) nằm trong diện thu hồi để thực hiện dự án tuyến đường quy hoạch rộng 18 m, nối Quốc lộ 46 với Đại lộ Vinh - Cửa Lò.

Gia đình bà Lý đã nhận thông báo thu hồi đất và được UBND thành phố Vinh (cũ) ban hành quyết định bố trí lô tái định cư tại khu quy hoạch xóm Kim Trung. Tuy nhiên, việc thu hồi, bồi thường và bố trí tái định cư chưa được thực hiện. Công dân đề nghị sớm giải quyết quyền lợi hoặc xem xét hủy bỏ quy hoạch để ổn định cuộc sống.

Đồng chí Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở báo cáo và cam kết của lãnh đạo UBND phường Vinh Phú, Chủ tịch UBND tỉnh giao chính quyền phường tập trung xử lý vụ việc, hoàn thành trước ngày 20/12/2026.

Cũng tại phiên tiếp công dân, bà Lê Thị Xuân, trú tại xóm Quang Thành, xã Quỳ Hợp, khiếu nại việc chưa được giải quyết chế độ trợ cấp thâm niên nhà giáo.

Trước đó, UBND huyện Quỳ Hợp (cũ) và Bảo hiểm xã hội tỉnh đã xem xét, xác định khiếu nại không có cơ sở do trước khi nghỉ hưu, bà Xuân làm nhân viên phục vụ, không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thâm niên nhà giáo theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg.

Đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát lại hồ sơ tuyển dụng, quá trình phân công nhiệm vụ và các văn bản liên quan để xác định bà Xuân là giáo viên hay nhân viên phục vụ.

Ban Tiếp công dân tỉnh phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh, nhà trường và ngành giáo dục kiểm tra, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, trả lời công dân và báo cáo Ban Tiếp công dân Trung ương. Thời hạn hoàn thành là ngày 15/12/2026.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện Đoàn Luật sư tỉnh dự phiên tiếp công dân. Ảnh: Thành Duy

Kiến nghị cuối cùng do bà Lê Tâm, phường Thành Vinh, đại diện 3 hộ dân thuộc diện tái định cư khi cải tạo khu C chung cư cũ Quang Trung trình bày.

Bà đề nghị được đăng ký mua thêm diện tích căn hộ theo giá tái định cư, ngoài hệ số 1,3 lần mà chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 (Handico 30) đang áp dụng theo quy định của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp UBND phường Thành Vinh và Công ty Handico 30 rà soát cơ chế, chính sách và phương án bố trí diện tích tái định cư theo quy định. Các đơn vị phải hoàn thành việc kiểm tra, trả lời công dân trước ngày 30/11/2026.