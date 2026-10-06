Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo bố trí vốn cho dự án cấp bách nhằm chống ngập đường Xô viết Nghệ Tĩnh

Sáng 6/10, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hiện trường tình hình triển khai các dự án và các tuyến đường hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn một số phường trung tâm tỉnh phục vụ công tác chỉnh trang đô thị.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh các dự án giao thông

Dự án đường quy hoạch 24 m xã Nghi Phú, nối đường Xô viết Nghệ Tĩnh với đường Nguyễn Văn Tố và chống ngập úng cục bộ đường Xô viết Nghệ Tĩnh được xem là mắt xích quan trọng trong hệ thống thoát nước của khu vực, do UBND phường Vinh Phú làm chủ đầu tư, có chiều dài khoảng 0,73 km. Đến nay, dự án đã được bố trí 33 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đoàn kiểm tra Dự án đường quy hoạch 24 m xã Nghi Phú, nối đường Xô viết Nghệ Tĩnh với đường Nguyễn Văn Tố và chống ngập úng cục bộ đường Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Theo chủ đầu tư, dự án còn thiếu khoảng 118 tỷ đồng để triển khai, trong đó, nhu cầu bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng khoảng 86,6 tỷ đồng. UBND phường Vinh Phú đề nghị tỉnh cân đối, bổ sung nguồn vốn để tiếp tục thực hiện.

Qua khảo sát, đồng chí Võ Trọng Hải đánh giá đây là dự án cấp bách, có vai trò tiêu thoát nước cho đường Xô viết Nghệ Tĩnh, một trong những điểm thường xuyên xảy ra ngập khi mưa lớn. Gần đây, trong trận mưa ngày 19/9, tuyến đường tiếp tục xảy ra ngập úng.

Lãnh đạo phường Vinh Phú báo cáo tiến độ và các kiến nghị, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh về Dự án đường quy hoạch 24 m xã Nghi Phú, nối đường Xô viết Nghệ Tĩnh với đường Nguyễn Văn Tố và chống ngập úng cục bộ đường Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất tiếp tục bổ sung kinh phí cho dự án; đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan tính toán, cân đối kỹ nguồn vốn; trong đó, Sở Tài chính rà soát danh mục các dự án chỉnh trang đô thị, xem xét lùi thời gian thực hiện đối với dự án chưa cấp bách để ưu tiên bố trí nguồn vốn cho công trình này. Sở Xây dựng rà soát quy hoạch, bảo đảm phương án đầu tư có tính kết nối với đường Nguyễn Văn Tố.

Dự án đường quy hoạch 24 m xã Nghi Phú, nối đường Xô viết Nghệ Tĩnh với đường Nguyễn Văn Tố và chống ngập úng cục bộ đường Xô viết Nghệ Tĩnh (vạch đỏ). Ảnh: Thành Duy

Theo quy hoạch, việc sớm hoàn thành tuyến đường này với hệ thống thoát nước đấu nối vào đường Xô viết Nghệ Tĩnh sẽ giải quyết vấn đề ngập úng khi mưa lớn; đặc biệt, khi chuỗi công trình thoát nước hạ lưu từ Trương Văn Lĩnh đến hồ điều hòa Nghi Phú hoàn thành.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Dự án đường Lý Tự Trọng kéo dài, đoạn từ đường Trương Văn Lĩnh đến đường quy hoạch 24 m. Ảnh: Thành Duy

Cũng trong chương trình kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát Dự án đường Lý Tự Trọng kéo dài, đoạn từ đường Trương Văn Lĩnh đến đường quy hoạch 24 m, dài khoảng 1,05 km, đi qua phường Vinh Phú và Vinh Lộc.

Dự án do Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư, được phê duyệt với tổng mức đầu tư 108 tỷ đồng. Trong quá trình lập thiết kế và dự toán chi tiết, khối lượng thực hiện, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phát sinh, khiến tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh lên hơn 183 tỷ đồng, tăng khoảng 75 tỷ đồng. Riêng kinh phí giải phóng mặt bằng tăng lên hơn 100 tỷ đồng.

Đoạn đường thuộc Dự án đường Lý Tự Trọng kéo dài có nút thắt cổ chai đoạn giao với đường Trương Văn Lĩnh. Ảnh: Thành Duy

Qua khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án điều chỉnh vốn để tiếp tục triển khai dự án đảm bảo quy mô ban đầu; đồng thời, giao phường Vinh Phú tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để toàn tuyến rộng 24m, trong đó có đoạn "nút thắt cổ chai" giao với đường Trương Văn Lĩnh.

Tại phường Vinh Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra phần còn lại của Dự án đường Lê Ninh dài khoảng 2,93 km. Dự án đã được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 223 tỷ đồng, tăng khoảng 87 tỷ đồng so với mức được phê duyệt ban đầu. Chi phí giải phóng mặt bằng sau điều chỉnh lên hơn 144,5 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nghe lãnh đạo phường Vinh Hưng báo cáo tiến độ, các kiến nghị, đề xuất đối với phần còn lại của Dự án đường Lê Ninh. Ảnh: Thành Duy

Một số hạng mục đã được triển khai, song dự án vẫn còn vướng mặt bằng, xử lý nền đất yếu và di dời hạ tầng kỹ thuật. Đến nay, công trình đã giải ngân hơn 103,7 tỷ đồng và còn thiếu khoảng 120 tỷ đồng để hoàn thành theo tổng mức đầu tư sau điều chỉnh.

Thi công phần còn lại của Dự án đường Lê Ninh. Ảnh: Thành Duy

Phường Vinh Hưng đề nghị tỉnh bổ sung nguồn kinh phí. Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan tổng hợp, rà soát đề xuất để tham mưu phương án xử lý.

Đồng bộ giao thông với hệ thống thoát nước

Trong chuyến kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cũng xem xét một số đề xuất đầu tư các tuyến giao thông trên địa bàn.

Tại phường Vinh Hưng, phường đề xuất dự án đường gom Quốc lộ 1 và đường Kim Yên, tổng chiều dài khoảng 1,22 km, tổng mức đầu tư dự kiến 203,5 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng khoảng 139 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đầu tư đường Kim Yên dài 0,67 km, nền đường rộng 18 m tại phường Vinh Hưng. Ảnh: Thành Duy

Sau khi khảo sát hiện trường và xem xét báo cáo của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đầu tư đường Kim Yên dài 0,67 km, nền đường rộng 18 m.

Đối với đường gom Quốc lộ 1, đồng chí thống nhất không triển khai theo phương án đề xuất. Bởi theo định hướng phân cấp quản lý hệ thống đường bộ, đoạn Quốc lộ 1 qua khu vực đô thị sẽ được chuyển giao cho địa phương quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải nghe lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo nguyên nhân đề xuất không thực đường gom Quốc lộ 1 đoạn qua phường Vinh Hưng. Ảnh: Thành Duy

Sở Xây dựng đề xuất tiếp nhận quản lý toàn bộ đoạn tuyến từ điểm giao với đường tránh đến khu vực cầu Bến Thủy. Khi được chuyển giao, tuyến này sẽ được xác định là đường đô thị, cho phép tổ chức đấu nối trực tiếp, không cần đầu tư thêm đường gom.

Phường Vinh Hưng cũng đề xuất đầu tư tuyến Cao Huy Tuân, đoạn từ đường Đặng Thai Mai đến đường Xuân Lộc, dài khoảng 1,6 km, tổng kinh phí dự kiến 280 tỷ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính tính toán khả năng cân đối nguồn vốn của phường và tỉnh để tham mưu phương án phù hợp.

Tuyến đường Cao Huy Tuân, đoạn từ đường Đặng Thai Mai đến đường Xuân Lộc, dài khoảng 1,6 km. Ảnh: Thành Duy

Tại phường Thành Vinh, qua khảo sát, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất đầu tư 2 tuyến đường quy hoạch 24 m, gồm đoạn từ đường Nguyễn Trường Tộ đến sông Kẻ Gai và đoạn từ đường Trần Nguyên Hãn đến đường quy hoạch 24 m.

Hai tuyến có tổng chiều dài khoảng 1,79 km, tổng mức đầu tư dự kiến 190 tỷ đồng, trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 93 tỷ đồng.

Qua kiểm tra các dự án, đối với các tuyến đường đang triển khai và chuẩn bị đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bên cạnh bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, các chủ đầu tư phải tính toán đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống mương, cống tiêu thoát nước.

Việc đầu tư đường phải gắn với giải quyết bài toán thoát nước, tránh tình trạng tuyến đường được xây dựng nhưng thiếu hệ thống tiêu thoát, phát sinh điểm ngập úng.