Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời thăm, chúc mừng doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Công ty Cổ phần CAMIMEX Group.

Tại Công ty Cổ phần CAMIMEX Group, phường Tân Thành, đoàn công tác nghe đại diện doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động, kết quả sản xuất, kinh doanh, định hướng phát triển, đồng thời trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động.

Hai bên cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh và giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh Cà Mau.

Ông Đặng Ngọc Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CAMIMEX Group, thông tin về tình hình hoạt động và định hướng phát triển của doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lữ Quang Ngời ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, chủ động thích ứng với biến động thị trường và đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Đồng chí Lữ Quang Ngời phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần CAMIMEX Group, ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tiếp đó, đoàn công tác đến thăm, làm việc với Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thuỷ sản Cà Mau (CASES) tại Phường Lý Văn Lâm.

Đại diện doanh nghiệp báo cáo khái quát tình hình hoạt động, định hướng sản xuất, kinh doanh và những vấn đề cần quan tâm trong quá trình phát triển. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Đồng chí Lữ Quang Ngời phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thuỷ sản Cà Mau (CASES), trao đổi về định hướng phát triển và khẳng định sự đồng hành của tỉnh đối với doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, đồng chí Lữ Quang Ngời đánh giá cao tinh thần nỗ lực của doanh nghiệp; đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, chủ động đổi mới phương thức quản lý và tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu thị trường.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động.

Ông Lữ Văn Phế, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thuỷ sản Cà Mau (CASES), trao đổi về định hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Dịp này, đồng chí Lữ Quang Ngời cùng đoàn công tác tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng đến tập thể lãnh đạo, người lao động 2 doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).

Hoạt động thể hiện sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh đối với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần tăng cường phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Cà Mau.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần CAMIMEX Group.

Đoàn công tác tặng hoa, quà và chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Công ty Cổ phần Chế biến và Dịch vụ Thuỷ sản Cà Mau (CASES), nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).