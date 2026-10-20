Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời kiểm tra sản xuất, tháo gỡ khó khăn tại xã Khánh Lâm

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động đánh bắt, khai thác thuỷ sản tại cửa biển Khánh Hội; tình hình sản xuất, thu mua, chế biến thuỷ sản tại một số cơ sở trên địa bàn. Đồng thời, đoàn khảo sát hoạt động tại Trường Tiểu học Kim Đồng và Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Qua đó, đoàn nắm bắt thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh, điều kiện dạy học cũng như công tác giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời (ngồi) thăm hỏi công nhân tại cơ sở thu mua thuỷ sản trên địa bàn xã Khánh Lâm.

Theo báo cáo của UBND xã Khánh Lâm, trong 10 tháng đầu năm, sản lượng nông nghiệp đạt hơn 38.290 tấn, vượt 1,83% kế hoạch; sản lượng thuỷ sản đạt hơn 22.596 tấn, bằng 87,44% kế hoạch. Công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện. Hiện xã còn 217 hộ nghèo, chiếm 2,79%, và 95 hộ cận nghèo, chiếm 1,22%.

Đoàn công tác kiểm tra hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Khánh Lâm.

Về ngân sách, tổng thu đạt 1,25 tỷ đồng, bằng 125% chỉ tiêu; chi ngân sách đạt hơn 123 tỷ đồng, bằng 90% dự toán. Những kết quả này góp phần duy trì hoạt động quản lý, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời (bìa trái) thăm hỏi ngư dân về tình hình đánh bắt thuỷ sản.

Bên cạnh những kết quả đạt được, xã Khánh Lâm cho biết hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân còn chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, mưa lớn gây ngập úng; chi phí nguyên liệu, vật tư đầu vào ở mức cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ đã tác động đến hiệu quả sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đáng chú ý, Dự án Khu dân cư Khu B Làng cá Khánh Hội kéo dài nhiều năm nhưng chưa lựa chọn được nhà đầu tư để tiếp tục triển khai. Trước thực trạng này, UBND xã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát hồ sơ pháp lý, quy hoạch, hiện trạng đất đai và quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng; xác định rõ trách nhiệm quản lý, cơ quan chủ trì và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị.

Đoàn công tác nắm bắt tình hình khai thác thuỷ sản tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Kinh Hội, Đồn Biên phòng Khánh Hội.

Địa phương cũng đề nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với phần đất sạch còn lại có diện tích 30.525,3 m². Đồng thời xem xét việc phân cấp, giao quản lý cho địa phương đối với những nội dung phù hợp thẩm quyền, nhằm sớm tháo gỡ vướng mắc, khai thác hiệu quả quỹ đất và tránh để dự án tiếp tục kéo dài.

Trong lĩnh vực giáo dục, một số trường sau sắp xếp chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia; một phân hiệu đã xuống cấp, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ tổ chức dạy học 2 buổi/ngày còn thiếu. Do nguồn lực đầu tư của địa phương còn hạn chế, xã kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí kinh phí sửa chữa, nâng cấp phòng học, công trình phụ trợ và bổ sung trang thiết bị dạy học, từng bước đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời kiểm tra cơ sở vật chất tại Trường Tiểu học Kim Đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Quang Ngời đề nghị các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, xem xét các đề xuất, kiến nghị của xã Khánh Lâm; chủ động phối hợp với địa phương rà soát, đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tham mưu giải pháp tháo gỡ phù hợp, kịp thời hỗ trợ địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, cần quan tâm tháo gỡ khó khăn liên quan đến Dự án Khu dân cư Khu B Làng cá Khánh Hội. Đồng thời xem xét nhu cầu đầu tư, sửa chữa cơ sở vật chất trường học, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân./.