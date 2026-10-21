Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương làm việc tại xã Nà Bủng và Nà Hỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 xã Nà Hỳ và Nà Bủng báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2026 và tiến độ thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn.

Theo đó, trong 10 tháng qua, Đảng ủy xã Nà Hỳ đã tổ chức quán triệt, cụ thể hóa và ban hành các chương trình, kế hoạch, nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo nhiệm vụ năm 2026. Về phát triển đảng viên, địa phương kết nạp mới gần 40 đảng viên (đạt 130% so với chỉ tiêu tỉnh giao). Về phát triển kinh tế, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã cơ bản ổn định, với tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt hơn 5.340 tấn, diện tích cây lương thực có hạt ước gần 2.465ha, đạt 102,11% so với kế hoạch…

Lãnh đạo Đảng ủy xã Nà Bủng báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại buổi làm việc.

Cùng thời gian, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động an sinh, quốc phòng, an ninh và đối ngoại trên địa bàn xã Nà Bủng tương đối ổn định. Toàn xã hiện có hơn 240ha cà phê; 89ha mắc ca; gần 249ha quế… Các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời; hoạt động văn hóa, thể thao duy trì; công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và giảm nghèo tiếp tục được quan tâm triển khai.

Tại buổi làm việc, các địa phương nêu ra một số khó khăn, vướng mắc về hạ tầng thiết yếu như: Điện, viễn thông, giao thông, trang thiết bị y tế… chưa đồng bộ. Nguồn lực xã hội hóa cho hạ tầng số, nhân lực số và đổi mới sáng tạo còn hạn chế; thiếu cán bộ chuyên sâu về công nghệ số. Đội ngũ y tế, giáo viên trên địa bàn các xã còn thiếu…

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị, sở, ngành tỉnh đã phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong đó, các ý kiến tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tăng cường công tác đối ngoại, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Các địa phương cần tập trung chăm sóc diện tích cà phê, mắc ca mới trồng...

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương chia sẻ với những khó khăn của 2 xã Nà Hỳ và Nà Bủng. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị từ nay đến cuối năm 2026, cấp ủy, chính quyền 2 xã bám sát các nghị quyết, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; rà soát, đánh giá tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, đề ra giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy tăng trưởng. Đồng thời tập trung khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành; chủ động tháo gỡ khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế địa phương, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương và Đoàn công tác kiểm tra tình hình hoạt động tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Nà Bủng.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương và Đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình hoạt động tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Nà Bủng; tiến độ thi công xây dựng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Nà Hỳ.