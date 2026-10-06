Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra một số dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ.

Đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ, sân golf Huổi Phạ và phụ cận; tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ (địa phận xã Thanh Nưa) giai đoạn 1; tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư đô thị Mường Thanh A, phường Điện Biên Phủ.

Tại buổi kiểm tra thực tế, đại diện chủ đầu tư, đơn vị thi công và địa phương đã báo cáo tiến độ triển khai các dự án, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc liên quan đến hồ sơ, nguồn gốc đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và việc vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Dự án Khu đô thị, thương mại, du lịch, dịch vụ và sân golf Huổi Phạ và phụ cận có tổng vốn dự kiến hơn 1.757 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 108,83ha. Hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đang được tập trung triển khai.

Đối với dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ (địa phận xã Thanh Nưa) giai đoạn 1, có quy mô thu hồi khoảng 69,5ha, liên quan 277 trường hợp. Đến nay đã hoàn thành kiểm đếm 274/277 trường hợp, đạt 98,9%. Đã phê duyệt 26 phương án bồi thường cho 120 hộ và 2 tổ chức.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ (địa phận xã Thanh Nưa).

Dự án Khu dân cư đô thị Mường Thanh A thu hồi gần 5ha đất, liên quan 146 trường hợp tại phường Điện Biên Phủ. Đã đo đạc, kiểm đếm 145/146 trường hợp; nhiều phương án bồi thường đã được niêm yết, phê duyệt. Mặt bằng đã bàn giao hơn 2ha. Thời gian tới, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tháo gỡ vướng mắc và lập phương án đối với các trường hợp đủ điều kiện.

Qua kiểm tra thực tế các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung cao độ, chủ động phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung giải quyết dứt điểm từng nội dung, từng trường hợp cụ thể, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Trọng tâm phải xác định rõ trách nhiệm, mốc thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời báo cáo những khó khăn phát sinh để xử lý, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp tục đẩy nhanh việc lập, hoàn thiện phương án bồi thường, hỗ trợ; phối hợp chặt chẽ với các địa phương vận động các trường hợp chưa hoàn thành kiểm đếm, đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Việc giải phóng mặt bằng phải được triển khai quyết liệt, đúng trình tự, thủ tục, tạo điều kiện để các dự án trọng điểm sớm có mặt bằng sạch, đẩy nhanh tiến độ đầu tư và phát huy hiệu quả.