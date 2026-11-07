Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Điện Biên Phủ

Tổ dân phố Him Lam hiện có hơn 350 hộ, gần 1.400 nhân khẩu. Năm 2026, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tổ luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện chủ trương triển khai dự án xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh, 203 hộ của tổ dân phố bị ảnh hưởng bởi dự án, đến hết tháng 10/2026, có 137 hộ đồng thuận, nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng; 65 hộ đã tháo dỡ nhà, chuyển đến nơi ở mới, 33 hộ đang xây dựng nhà tại khu tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương phát biểu chúc mừng Nhân dân tổ dân phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường được đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia. Qua bình xét, năm 2026, tổ dân phố Him Lam có 325 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 25 gia đình văn hóa tiêu biểu; tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương tặng quà chúc mừng Nhân dân tổ dân phố Him Lam, phường Điện Biên Phủ.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2027, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Him Lam tiếp tục vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội...

Các gia đình văn hóa tiêu biểu được vinh danh tại Ngày hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Lương biểu dương những kết quả cán bộ, đảng viên và Nhân dân tổ dân phố Him Lam đạt được trong năm qua, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận trong thực hiện các chủ trương, dự án của tỉnh và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Tiết mục văn nghệ do Nhân dân tổ dân phố Him Lam biểu diễn tại Ngày hội.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Him Lam tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mỗi cán bộ, đảng viên cần gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua; gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Nhân dân cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào xây dựng đô thị văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Mỗi người dân bằng những việc làm thiết thực, cụ thể để góp phần cùng địa phương hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra.