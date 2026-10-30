Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa tiếp thu, giải đáp nhiều kiến nghị của cử tri phường Thục Phán

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; Vũ Đình Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông tin kết quả Kỳ họp thứ 6, thứ 7 (chuyên đề); phổ biến các nghị quyết đã được thông qua; thông báo dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ trọng tâm năm 2027; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian qua.

Cử tri phường Thục Phán phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, giao thông, môi trường và giáo dục, như: đề nghị công khai thông tin quy hoạch, thực hiện kiểm đếm, bồi thường minh bạch đối với Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó - Cao Bằng, đảm bảo an toàn giao thông và đời sống người dân trong quá trình thi công. Cử tri kiến nghị cần cải tạo hồ sen Cao Bình, khắc phục tình trạng ô nhiễm, bồi lắng, thu hẹp diện tích mặt nước; đầu tư trang thiết bị giáo dục, hệ thống điện chiếu sáng và giải quyết những vướng mắc về đất đai.

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và UBND phường Thục Phán tiếp thu, giải đáp những kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa thông tin một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội nổi bật. Theo đó, tăng trưởng kinh tế quý III đạt gần 9%, dự kiến cả năm đạt khoảng 7,9%. Trong hai tháng cuối năm, tỉnh tập trung giải ngân khoảng 7.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 4.000 tỷ đồng dành cho các dự án cao tốc. Về hạ tầng giao thông, tỉnh đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; tiếp tục triển khai cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và xúc tiến định hướng quy hoạch sân bay quốc tế Cao Bằng.

Đối với phát triển đô thị, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin định hướng quy hoạch phường Thục Phán theo hướng xây dựng không gian văn hóa, lịch sử, kinh tế đêm gắn với Phố đi bộ Kim Đồng; phát triển đô thị sinh thái, công viên, quảng trường, bãi đỗ xe và hệ thống giáo dục tập trung. Tỉnh nghiên cứu các phương án chống ngập, thoát lũ, bảo đảm phát triển đô thị bền vững.

Liên quan kiến nghị cải tạo hồ sen Cao Bình, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự đồng tình, đồng thời mong muốn nhân dân đồng thuận, phối hợp trong quá trình triển khai, nhất là việc hiến đất phục vụ công trình. Về quản lý đất đai, tỉnh chuẩn bị thanh tra toàn diện khu vực đất tại khu vực: Kho Cuốn, Sao Mai, Nà Cạn; tập trung xử lý hồ sơ tồn đọng, chuẩn hóa dữ liệu đất đai và cải cách thủ tục hành chính theo hướng liên thông, giảm thời gian, chi phí cho người dân.

Yêu cầu cán bộ các cấp nâng cao năng lực thực thi công vụ, sâu sát cơ sở, chủ động giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân; quan tâm rà soát chính sách phụ cấp đối với cán bộ Hội Người cao tuổi cấp xã, phường...