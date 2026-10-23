Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa: Tháo gỡ đúng điểm nghẽn để tạo đột phá trong tiếp cận đất đai

Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh.

Năm 2024, chỉ số tiếp cận đất đai của tỉnh đạt 5,88 điểm. Năm 2025, chỉ số này không được xếp loại riêng mà được đánh giá theo hệ thống chỉ số mới. Theo báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số tiếp cận nguồn lực của Cao Bằng đạt 4,07 điểm. Các doanh nghiệp đánh giá trong tiếp cận, mở rộng mặt bằng kinh doanh; tỷ lệ trì hoãn/hủy bỏ kế hoạch kinh doanh do gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục hành chính đất đai có cải thiện đáng kể so với năm 2024.

Việc tiếp cận nguồn lực trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn: Hạ tầng kết nối, quỹ đất sạch, mặt bằng sản xuất và khả năng huy động nguồn lực phục vụ đầu tư còn hạn chế; công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, cung cấp thông tin về đất đai, hạ tầng, khu, cụm công nghiệp và các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp chưa đáp ứng đầy đủ kỳ vọng của khu vực kinh tế tư nhân...

Các đại biểu trao đổi những khó khăn, vướng mắc về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung trao đổi về việc tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan và tháo gỡ vướng mắc trong xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử; việc liên thông dữ liệu với cơ quan thuế còn gặp khó khăn; một số hồ sơ, dữ liệu đất đai chưa được số hóa, cập nhật đầy đủ, đồng bộ nên việc tra cứu, khai thác còn khó khăn; phương án đơn giản hóa quy trình, ưu tiên những thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ; hoàn thiện dữ liệu, phần mềm và tăng cường phối hợp giữa các đơn vị để giảm giấy tờ, thời gian, chi phí thực hiện thủ tục.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung cao độ trong hai tháng cuối năm 2026, tạo chuyển biến thực chất trong tiếp cận đất đai và giải quyết thủ tục hành chính. Giao Sở Tài chính nghiên cứu kỹ kết quả PCI năm 2025, làm rõ nội dung từng chỉ số thành phần, những tiêu chí còn hạn chế và trách nhiệm của từng cơ quan để tham mưu giải pháp cải thiện.

Yêu cầu công khai, minh bạch thông tin đất đai phục vụ đầu tư; xây dựng đầu mối thông tin tập trung và bản đồ quỹ đất được cập nhật thường xuyên. Thông tin phải thể hiện rõ vị trí, diện tích, quy hoạch, hiện trạng sử dụng, hạ tầng, tình trạng pháp lý, tiến độ giải phóng mặt bằng, hình thức tiếp cận đất và đầu mối hướng dẫn. Đối với các dự án đang vướng mắc về đất đai, phải lập danh mục, phân loại nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và phương án xử lý từng dự án, không để kéo dài qua nhiều lần báo cáo, điều chỉnh tiến độ.

Về thủ tục hành chính, cần phải phân loại rõ những thủ tục còn bước trung gian, thao tác trùng lặp để thiết kế lại. Ưu tiên các thủ tục ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và các khâu liên thông thực hiện nghĩa vụ tài chính. Mỗi thủ tục được tái cấu trúc phải chỉ rõ quy trình trước và sau, bước được cắt giảm, dữ liệu được sử dụng lại, thời gian thực tế tiết kiệm được và căn cứ pháp lý của sự thay đổi.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với VNPT và các cơ quan liên quan rà soát, khắc phục vướng mắc trong kết nối dữ liệu đất đai, thuế, thông tin doanh nghiệp, quy hoạch và các hệ thống xử lý hồ sơ. Tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Sở Tài chính kịp thời tham mưu bố trí kinh phí, phối hợp giải quyết nhu cầu nhân lực; thúc đẩy xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và lộ trình tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập. UBND các xã, phường rà soát hồ sơ xác minh nguồn gốc đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng và các nội dung thuộc thẩm quyền. Các cơ quan, đơn vị phải xác định đúng điểm nghẽn để tập trung tháo gỡ, biểu dương cách làm hiệu quả, chấn chỉnh những khâu còn hạn chế, tạo thay đổi rõ rệt trong giải quyết công việc.