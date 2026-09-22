Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa tham dự 'Vui Tết Trung thu' tại Cơ sở Giáo dục trẻ khuyết tật tỉnh

Cùng tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Quang Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Thế Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh và UBND phường Thục Phán.

Các em nhỏ tại Cơ sở Giáo dục trẻ khuyết tật biểu diễn văn nghệ bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Cơ sở Giáo dục trẻ khuyết tật hiện đang chăm sóc, giáo dục 70 em học sinh, trẻ khuyết tật, chủ yếu bị mắc các chứng tự kỷ, rối loạn phát triển, bại não, khuyết tật vận động, ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ.

Trong không khí vui tươi chuẩn bị đón Tết Trung thu, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa và đoàn công tác trao quà của Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho trẻ em tại cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa và đoàn công tác trao quà Tết Trung thu cho trẻ em tại Cơ sở Giáo dục trẻ khuyết tật.

Chủ tịch UBND tỉnh chúc các em đón Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm, tràn đầy yêu thương; luôn mạnh khỏe, chăm ngoan và có nhiều tiến bộ. Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên dành tình yêu thương, trách nhiệm và tâm huyết chăm sóc, giáo dục, hỗ trợ các em phục hồi sức khỏe thể chất, tinh thần, từng bước hòa nhập cộng đồng.

Đề nghị cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em, nhất là trẻ em khuyết tật được học tập, vui chơi, rèn luyện và phát triển trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa tặng quà cho trẻ em tại chương trình.

Tại chương trình, các đại biểu và các em cùng thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ, tham gia rước đèn, vui đón Trung thu. Chương trình mang đến cho các em Tết Trung thu vui tươi, ý nghĩa và tràn đầy tình yêu thương.