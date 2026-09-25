Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa: Rút ngắn tiến độ để sớm có sản phẩm tre ép 'Made in Cao Bằng'

Tham dự có các đồng chí: Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Văn Thạch, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và nhiều địa phương, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự buổi lễ khởi công Dự án Nhà máy sản xuất phôi tre ép công nghiệp và các sản phẩm từ tre tại xã Bạch Đằng.

Dự án được triển khai tại xóm Bản Sẳng, xã Bạch Đằng, trên diện tích 2,52 ha. Nhà máy sử dụng nguyên liệu chính là cây vầu từ 3 - 5 năm tuổi để sản xuất gỗ tre ép, công suất thiết kế 25.000 m³ sản phẩm/năm. Khi đi vào hoạt động, Nhà máy dự kiến tạo việc làm cho hơn 100 lao động làm việc trực tiếp và hơn 1.000 lao động gián tiếp trong chuỗi trồng, chăm sóc, khai thác, vận chuyển cây vầu; cần vùng nguyên liệu khoảng 2.400 ha.

Theo kế hoạch, thời gian xây dựng, lắp đặt và chạy thử khoảng 1,5 năm, đến quý I/2028 đưa dây chuyền thứ nhất vào khai thác.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đánh giá cao quyết tâm của chủ đầu tư trong triển khai dự án. Nhấn mạnh, Cao Bằng cần những dự án vừa tạo động lực tăng trưởng, vừa gắn với sinh kế bền vững của người dân và phát triển vùng nguyên liệu. Việc đầu tư chế biến tre, vầu mở ra hướng phát triển vật liệu mới, vật liệu xanh, nâng cao giá trị nguồn nguyên liệu tại địa phương.

Đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, nguồn nhân lực; hỗ trợ kết nối thị trường. Đồng thời, kết nối dự án với Trung tâm Đổi mới sáng tạo để doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận chuyển giao công nghệ và các nguồn lực hỗ trợ từ các viện, trường, cơ sở nghiên cứu.

Đối với việc phát triển các sản phẩm chủ lực phải gắn với vùng nguyên liệu và chế biến, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị quan tâm hình thành chuỗi giá trị, đưa nguồn nguyên liệu tại chỗ vào chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm và cải thiện sinh kế cho người dân. Đối với chủ đầu tư, đề nghị tập trung triển khai dự án, phấn đấu rút ngắn tiến độ thêm một quý để sớm có những sản phẩm đầu tiên “Made in Cao Bằng”.

Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Greenhill Valley phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt chủ đầu tư, ông Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Greenhill Valley tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Công ty cam kết tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu rút ngắn thời gian thực hiện thêm một quý; tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương để sớm đưa nhà máy vào sản xuất ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà máy sản xuất phôi tre ép công nghiệp và các sản phẩm từ tre tại xã Bạch Đằng.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức khởi công Dự án Nhà máy sản xuất phôi tre ép công nghiệp và các sản phẩm từ tre.