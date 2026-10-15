Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa: Quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2027

Tham dự có Đại tá Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 56 xã, phường.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2026, tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; 100% xã, phường đều có công dân nhập ngũ. Lễ giao, nhận quân được tổ chức trang nghiêm, đúng hướng dẫn, nhanh gọn, bảo đảm an toàn; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Mặc dù là năm đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cấp, ngành, địa phương đã chủ động phối hợp, tổ chức thực hiện các bước tuyển quân theo kế hoạch. Công tác tuyên truyền Luật NVQS được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chế độ, chính sách đối với công dân thực hiện NVQS và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được quan tâm thực hiện.

Đại tá Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Năm 2027, toàn tỉnh được giao tuyển chọn 1.002 công dân, trong đó 750 công dân thực hiện NVQS và 252 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Theo kế hoạch, công tác tuyển quân được triển khai từ tuần thứ ba, tháng 9/2026 - 28/2/2027. Các địa phương tổ chức rà duyệt, nắm nguồn công dân trong tháng 9/2026; sơ tuyển sức khỏe từ ngày 1/10 - 30/10/2026; khám tuyển sức khỏe khu vực từ ngày 1/11 - 14/12/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn trực tiếp với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để hoàn thanh nhiệm vụ tuyển quân năm 2027, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các thành viên Hội đồng NVQS tỉnh; phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm với địa bàn phụ trách, tăng cường kiểm tra thực tế, kịp thời phát hiện, tháo gỡ khó khăn, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hoặc triển khai hình thức. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, chú trọng tuyên truyền đúng đối tượng, đến từng gia đình, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và những địa bàn có nhiều thanh niên đi làm ăn xa. Việc vận động phải đi đôi với tuyển chọn đúng tiêu chuẩn, công khai, công bằng, giải thích đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của công dân.

Đề nghị Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bảo đảm nhân lực, trang thiết bị và thực hiện đúng quy trình chuyên môn về công tác sơ tuyển, khám sức khỏe. Công tác khám tuyển cần được thực hiện theo hướng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa, góp phần thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Các địa phương cần đăng ký, quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, phối hợp đối chiếu dữ liệu dân cư với hồ sơ quân sự, nắm chắc tình hình công dân đi học tập, lao động ngoài địa bàn, chuyển nơi cư trú. Quan tâm quản lý công dân sau khám tuyển và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Các địa phương cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư trong giúp đỡ gia đình có thanh niên nhập ngũ, tạo điều kiện để công dân yên tâm rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với lễ giao, nhận quân năm 2027, yêu cầu tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng nghi thức quân đội, không phô trương hình thức; chuẩn bị chu đáo địa điểm, phương án đi lại, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là đối với thanh niên ở vùng sâu, vùng xa. Công tác tổ chức cần gắn với tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa niềm tự hào và ý nghĩa thiêng liêng của việc thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp thu, hoàn thiện báo cáo, tham mưu giao chỉ tiêu và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng NVQS tỉnh, gắn với kiểm tra thực tế và trách nhiệm trên từng địa bàn. Công an tỉnh phối hợp quản lý nguồn công dân, xác minh tiêu chuẩn chính trị, cư trú và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Sở Y tế tăng cường kiểm tra chất lượng sơ tuyển, khám tuyển; các tổ chức đoàn thể đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, chăm lo hậu phương, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Với truyền thống quê hương cách mạng, nơi ra đời Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2027, đảm bảo 56 xã, phường đều có công dân nhập ngũ, nâng cao chất lượng tuyển chọn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong toàn bộ quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tổ chức giao, nhận quân.