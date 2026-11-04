Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa: Quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

Dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Theo báo cáo tại phiên họp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2026 cơ bản ổn định, một số lĩnh vực duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng tăng 7,96%, thấp hơn 1,4 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% cả năm, GRDP quý IV phải tăng 14,86%, đặt ra yêu cầu rất cao trong những tháng cuối năm.

Trong 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,75% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt trên 13.289 tỷ đồng, tăng 22,22%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 1.559,2 triệu USD, tăng 10%. Hoạt động du lịch tiếp tục tăng trưởng, toàn tỉnh đón trên 2,9 triệu lượt khách, tăng 21,5%; tổng thu du lịch đạt 3.330 tỷ đồng, tăng 40,4%, bằng 99,4% kế hoạch năm.

Đến hết tháng 10, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 3.508,3 tỷ đồng, bằng 101% dự toán Trung ương giao, 99% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 1.882,7 tỷ đồng, tăng 13%; thu xuất nhập khẩu đạt 1.399,3 tỷ đồng, giảm 27%. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 4.093 tỷ đồng, bằng 35,1% kế hoạch. Tiến độ giải ngân còn chậm, nhất là tại một số dự án có vốn lớn, ảnh hưởng đến việc thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế.

Trong tháng, tỉnh tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, nhất là cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng và các trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định; công tác an sinh xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm; cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp còn khó khăn; tiến độ thực hiện một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán còn vướng mắc. Một số nguồn tăng trưởng chưa phát huy hiệu quả, trong khi khối lượng công việc phải thực hiện trong 2 tháng cuối năm còn lớn.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án trọng điểm; công tác thu ngân sách, hoạt động sản xuất, kinh doanh và cải cách hành chính. Đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, khai thác các nguồn tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kết luận phiên họp, yêu cầu quyết liệt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2026.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung cao nhất cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, không bàn lùi; khẩn trương rà soát từng chỉ tiêu, từng ngành, lĩnh vực, xác định rõ phần tăng trưởng còn thiếu và giải pháp bù đắp trong 2 tháng cuối năm. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo trước ngày 17/11; các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ cập nhật, kiểm đếm kết quả hằng tuần. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, yêu cầu tăng cường kiểm tra tiến độ 10 ngày một lần, làm rõ trách nhiệm của từng chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, nhất là nguồn thu xuất nhập khẩu.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn đối với cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh; hoàn thiện các trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1, bảo đảm đưa học sinh vào học ngày 13/11. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp, giải quyết công việc ngay từ cơ sở, không để nhiệm vụ chậm trễ, kéo dài; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm.