Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa: Quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để triển khai dự án Bauxite Táp Ná

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Dự án đầu tư khai thác và tuyển khoáng mỏ Bauxite Táp Ná do Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Cao Giang làm chủ đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2011, với tổng vốn đầu tư gần 299 tỷ đồng. Dự án nằm trên địa bàn các xã Thanh Long và Tĩnh Túc, có công suất khai thác theo giấy phép 1,5 triệu tấn quặng/năm. Đến nay, dự án đã được cấp giấy phép khai thác khoáng sản và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chưa thể triển khai hoạt động khai thác theo kế hoạch.

Đại diện lãnh đạo Công ty THNN Đầu tư khoáng sản Cao Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Tại cuộc làm việc, đại diện các sở, ngành và nhà đầu tư tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến trình tự, thủ tục và thẩm quyền chấp thuận đầu tư, điều chỉnh dự án; các quy định về đất đai, lâm nghiệp và tiến độ thực hiện. Một số vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư trước đây cần tiếp tục được rà soát, xác định cơ sở pháp lý để có phương án xử lý phù hợp. Nhà đầu tư đề nghị tỉnh quan tâm tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện để dự án sớm được tiếp tục triển khai.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện triển khai dự án Bauxite Táp Ná.

Kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh, tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để doanh nghiệp triển khai dự án, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng khoáng sản, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đối với những khó khăn, vướng mắc hiện nay, yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát toàn diện hồ sơ, thủ tục pháp lý, làm rõ những tồn tại, sai sót trong quá trình triển khai trước đây để có phương án khắc phục phù hợp, bảo đảm đúng quy định pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm.

Trên cơ sở các hồ sơ, giấy phép đã được cấp, cần nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ khả thi, tránh kéo dài gây lãng phí nguồn lực. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng chí yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường phối hợp, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp, phấn đấu tháo gỡ những vướng mắc về pháp lý của dự án.