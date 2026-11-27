Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kiểm tra tiến độ dự án trường nội trú liên cấp xã Trường Hà.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kiểm tra tiến độ thi công, tình hình giải ngân tại các dự án đường tránh tại các xã Trường Hà, Hòa An, Quảng Uyên, trường nội trú liên cấp tại các xã Trường Hà, Đức Long và dự án bố trí dân cư vùng thiên tai khu vực Bản Đon, xã Hòa An.

6 dự án trong chương trình kiểm tra có tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 trên 508,5 tỷ đồng, đến nay, đã giải ngân trên 329,7 tỷ đồng, đạt 64,84% kế hoạch. Để hoàn thành các mốc giải ngân đã đăng ký đến ngày 31/12, các chủ đầu tư cần giải ngân trên 161 tỷ đồng. Trong đó, dự án đường tránh tại xã Trường Hà có tổng mức đầu tư gần 260 tỷ đồng, chiều dài tuyến 6,75 km; sau quá trình tập trung tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật, đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 90%, tuy nhiên, giải ngân kế hoạch vốn mới đạt 42%, tương đương trên 20,7 tỷ đồng. Dự án đường tránh tại xã Hòa An giải ngân đạt trên 66% kế hoạch vốn giao; tuyến kết nối hiện đang đẩy nhanh đào, đắp nền và các hạng mục khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đôn đốc tiến độ thi công và giải ngân dự án đường tránh tại xã Hòa An.

Dự án đường tránh tại xã Quảng Uyên tiến độ thi công và tỷ lệ giải ngân thấp. Dự án có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng, song đến nay, giá trị xây lắp mới đạt 44,58%, khối lượng còn lại trên 80 tỷ đồng. Kế hoạch vốn năm 2026 là 20 tỷ đồng, giải ngân trên 4,8 tỷ đồng, đạt trên 24%. Chủ đầu tư đang triển khai phương án điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ, đồng thời rà soát các khoản tạm ứng, hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các dự án trường nội trú liên cấp xã Trường Hà, Đức Long, trọng tâm là tiến độ hoàn thiện các hạng mục công trình, công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành. Hiện nay, dự án tại xã Đức Long giải ngân trên 121,5 tỷ đồng, đạt 85,3% kế hoạch; dự án tại xã Trường Hà giải ngân khoảng 100,8 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch.

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu xác định đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trong thời gian còn lại của năm, gắn KPI vào kết quả giải ngân vốn đầu tư công của từng cá nhân liên quan. Rà soát cụ thể từng hạng mục, từng phần việc, lập lại đường găng, xây dựng tiến độ chi tiết theo tuần, gắn khối lượng thi công với các mốc nghiệm thu, thanh toán và trách nhiệm của từng đơn vị. Huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp, gia tăng sản lượng và khối lượng thực tế.

Đối với dự án đường tránh tại xã Quảng Uyên, đề nghị đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành. Chủ đầu tư tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát cụ thể các khoản vốn đã tạm ứng, xác định rõ trách nhiệm của từng nhà thầu. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện phương án điều chuyển khối lượng giữa các nhà thầu, xây dựng lại tiến độ thi công phù hợp với năng lực thực tế. Kiên quyết xử lý các nhà thầu không thực hiện đúng hợp đồng, cam kết.

Các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp tháo gỡ những vướng mắc, đảm bảo hồ sơ nghiệm thu, thanh toán; thực hiện giải ngân ngay khi có khối lượng đủ điều kiện, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa tặng quà ông Bế Ích Quân, xóm Thanh Bình, xã Hoà An gương mẫu trong giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án giao thông trên địa bàn xã Hòa An.

Trong chương trình kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đến thăm, tặng quà, biểu dương và động viên gia đình ông Bế Ích Quân, 82 tuổi, xóm Thanh Bình, xã Hoà An. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tinh thần trách nhiệm vì lợi ích chung, ông Quân cùng các con đồng thuận di dời 3 ngôi nhà, bàn giao mặt bằng để triển khai xây dựng tuyến đường kết nối từ đường tránh đến trung tâm xã Hòa An. Sự đồng thuận, gương mẫu của gia đình không chỉ góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công dự án mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.