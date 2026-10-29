Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa: Phát triển sản phẩm biểu diễn văn hóa - du lịch với tầm nhìn dài hạn

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh: Cao Bằng sở hữu nguồn tài nguyên văn hóa, lịch sử và cảnh quan phong phú, gắn liền với đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, khai thác từ thực hành Then, đàn tính, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng, hệ thống di tích lịch sử, cách mạng đến văn hóa chợ, làng nghề, kiến trúc, ẩm thực và các hình thức sinh hoạt cộng đồng vùng biên giới. Việc phát triển các sản phẩm này phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời gắn với các cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch văn hóa và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa. Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh vẫn thiếu các chương trình biểu diễn văn hóa, nghệ thuật được tổ chức chuyên nghiệp, có lịch diễn ổn định, khả năng bán vé và đáp ứng nhu cầu thưởng thức của du khách, đặc biệt vào buổi tối.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa mong muốn xây dựng những sản phẩm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật mang đậm bản sắc địa phương, kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại. Qua đó, đưa các giá trị văn hóa đặc trưng của Cao Bằng trở thành những sản phẩm biểu diễn có chất lượng nghệ thuật và dấu ấn riêng, góp phần làm phong phú hệ thống sản phẩm du lịch, nâng cao trải nghiệm của du khách, đồng thời khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, giá trị tài nguyên văn hóa của tỉnh.

Đạo diễn Trần Trung trình bày ý tưởng xây dựng sản phẩm biểu diễn văn hóa - du lịch Cao Bằng.

Tại cuộc làm việc, đạo diễn Trần Trung trình bày ý tưởng xây dựng sản phẩm biểu diễn phục vụ nghiên cứu với tên gọi “Non nước Cao Bằng - Mạch nguồn biên cương” (tên chính thức của sản phẩm được xác định trên cơ sở phương án nghệ thuật được lựa chọn). Sản phẩm lấy con người và văn hóa Cao Bằng làm chất liệu chủ đạo, với hồ sơ đề xuất tập trung vào bối cảnh, định hướng phát triển hệ sinh thái sản phẩm, chương trình biểu diễn chính, các sản phẩm vệ tinh, phương án đầu tư, dòng tiền, kết nối du lịch và tổ chức triển khai.

Nội dung biểu diễn dự kiến khai thác 6 nhóm chất liệu đặc trưng, gồm: cảnh quan - địa chất; Then - đàn tính; lao động - bản làng; văn hóa biên giới; lịch sử cách mạng và Cao Bằng đương đại. Kịch bản khung gồm 6 trường đoạn, thời lượng khoảng 60 phút, được xây dựng theo mạch kể xuyên suốt về vùng đất, con người và những giá trị văn hóa tiêu biểu của Cao Bằng. Để đáp ứng yêu cầu tổ chức biểu diễn, ê-kíp đề xuất nâng cấp Nhà Văn hóa trung tâm, đầu tư hạ tầng và trang thiết bị cần thiết.

Bên cạnh đó, đạo diễn Trần Trung thông tin về kế hoạch tổ chức chương trình nghệ thuật “Sắc Chàm - Hồn núi tình sông” vào tối 8/11 tại Cao Bằng, trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế phát triển thương mại xuyên biên giới. Chương trình dự kiến khoảng 60 phút, gồm 3 chương với 9 tiết mục, lấy cảm hứng sáng tạo từ 4 biểu tượng: ánh trăng, tiếng đàn tính, sắc chàm và non nước. Đây được xem là chương trình thử nghiệm, làm cơ sở cho Đề án thí điểm xây dựng sản phẩm biểu diễn văn hóa - du lịch Cao Bằng trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa thống nhất chủ trương xây dựng Đề án thí điểm sản phẩm biểu diễn văn hóa - du lịch Cao Bằng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tôn trọng ý tưởng nghệ thuật, tạo điều kiện phát huy tinh thần sáng tạo của ê-kíp thực hiện. Đồng chí đánh giá, hiện nay, Cao Bằng chưa đủ năng lực để tự triển khai toàn bộ quy trình xây dựng và vận hành sản phẩm biểu diễn chuyên nghiệp. Vì vậy, tỉnh cần chủ động tìm kiếm, hợp tác với các đối tác có kinh nghiệm, năng lực phù hợp, gắn với chuyển giao kỹ năng và nâng cao năng lực cho lực lượng nghệ thuật địa phương.

Về phương thức thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nghiên cứu mô hình hợp tác đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và các hình thức hợp tác phù hợp khác theo quy định pháp luật. Tỉnh sẽ quan tâm bố trí nguồn lực ở mức phù hợp, đồng thời nghiên cứu cơ chế hợp tác theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xây dựng, phát triển sản phẩm trong khuôn khổ pháp luật.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển sản phẩm văn hóa - du lịch với tầm nhìn dài hạn, ít nhất 5 năm, đồng chí cho rằng cần kiên trì, bền bỉ, tránh nóng vội, bởi các giá trị văn hóa không thể hình thành trong thời gian ngắn nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với vị thế, sức hấp dẫn và sự phát triển bền vững của địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phát huy vai trò chủ trì, chủ động tham mưu, kiên định mục tiêu, phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương, huy động sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, phát triển du lịch phải được đặt trong mối liên kết tổng thể giữa sản phẩm biểu diễn với chất lượng dịch vụ, môi trường, cảnh quan, cơ sở lưu trú, ăn uống và trải nghiệm của du khách.

Đối với chương trình nghệ thuật dự kiến tổ chức trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế về phát triển thương mại xuyên biên giới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xây dựng nội dung cô đọng, sinh động, làm nổi bật bản sắc văn hóa Cao Bằng trên nền tảng kết hợp hài hòa với nghệ thuật đương đại. Đây không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm mà còn là bước thử nghiệm ý tưởng sáng tạo, làm cơ sở hoàn thiện phương án biểu diễn có quy mô lớn hơn trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định tỉnh sẽ đồng hành, bảo vệ chủ trương phát triển sản phẩm, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án, xác định cụ thể lộ trình và nguồn lực thực hiện, phấn đấu sớm đưa đề án vào thực tiễn. Qua đó, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, từng bước hình thành sản phẩm biểu diễn văn hóa - du lịch đặc sắc, có khả năng vận hành ổn định, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch Cao Bằng.