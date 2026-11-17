Tham dự có các đồng chí: Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tá Đào Duy Thái, Giám đốc Viettel Cao Bằng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành và các nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại chương trình.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa ghi nhận, biểu dương những đóng góp của đội ngũ nhà giáo, đặc biệt là các thầy cô đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Nhấn mạnh, phát triển giáo dục là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, không phải chỉ riêng ngành giáo dục và đội ngũ giáo viên. Đề nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm hoàn thiện chính sách, đầu tư cơ sở vật chất, chăm lo đội ngũ nhà giáo, bảo đảm điều kiện dạy và học, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn. Đối với hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, cần đặc biệt chú trọng công tác quản lý, vận hành và bảo quản cơ sở vật chất sau đầu tư. Các trường phải xây dựng nền nếp sinh hoạt, vệ sinh, lao động tự phục vụ, giáo dục học sinh ý thức tự lập, trách nhiệm với cộng đồng. Đồng thời, nghiên cứu mô hình kết nghĩa giữa các trường với đơn vị quân đội, công an địa phương để phối hợp chăm sóc, quản lý và giáo dục học sinh.

Yêu cầu ngành giáo dục nhìn thẳng vào những hạn chế trong công tác quản lý, tuyển dụng, bố trí và sử dụng đội ngũ giáo viên; bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan, không để xảy ra tiêu cực, ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội. Các cơ quan liên quan phải phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong bảo đảm biên chế, vị trí việc làm và chế độ, chính sách đối với giáo viên. Đề nghị đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất học sinh; không chạy theo thành tích mà phải chú trọng đạo đức, thể chất, kỹ năng sống và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Quan tâm công tác giáo dục hướng nghiệp, đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động và định hướng phát triển của tỉnh. Mục tiêu là giúp học sinh có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, có cơ hội việc làm và khả năng lập nghiệp tại quê hương.

Đối với chuyển đổi số trong giáo dục, nhấn mạnh việc triển khai nền tảng Tammi OA phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Đề nghị Viettel Cao Bằng phối hợp với ngành giáo dục nghiên cứu triển khai nền tảng thống nhất, từng bước mở rộng kết nối với các cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở, hướng tới thuận tiện cho người dân trong tiếp cận các dịch vụ công.

Đề nghị ngành giáo dục và đào tạo, các sở, ngành và chính quyền địa phương tập trung thực hiện phương châm năm học 2026 - 2027 “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”; lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết dứt điểm các hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục. Tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa quê hương, rèn luyện kỹ năng sống, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cho học sinh. Chủ động nắm bắt, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở, tạo điều kiện để giáo viên yên tâm công tác, học sinh được học tập và phát triển toàn diện, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển của tỉnh.

Các đại biểu tham gia tọa đàm tại điểm trực tiếp và kết nối trực tuyến tại 5 điểm cầu trường học.

Tại chương trình, các đại biểu tham gia tọa đàm với chủ đề “Thắp lửa biên cương”, kết nối trực tiếp với các điểm cầu. Các khách mời chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm và nỗ lực vượt khó trong sự nghiệp trồng người; trao đổi về những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ nhà giáo tại vùng khó khăn, hoạt động của các trường học.

Lễ ra mắt nền tảng Tammi ngành giáo dục và đào tạo tỉnh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt, ra mắt chính thức nền tảng Tammi OA ngành giáo dục và đào tạo tỉnh. Đây là nền tảng số do Viettel cung cấp, tích hợp các tiện ích nhắn tin, gọi điện, họp trực tuyến và trao đổi thông tin theo nhóm. Thông qua trang thông tin chính thức (OA) trên nền tảng, chính quyền địa phương và các nhà trường có thể gửi thông báo đến người dân, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Theo thống kê, toàn ngành có 5.625 bài viết được đăng tải trên các trang OA của trường, trong đó, có 1.898 bài viết thuộc các chiến dịch; tổ chức 9.658 cuộc họp trên nền tảng Tammi, tỷ lệ sử dụng đạt 95%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ và lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo vinh danh nhà giáo tiêu biểu công tác ở vùng khó khăn tại chương trình.

Nhân dịp này, 6 nhà giáo tiêu biểu được khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên dương 79 nhà giáo tiêu biểu đang công tác tại vùng khó khăn, có thành tích đổi mới, sáng tạo; vinh danh 10 Đại sứ Tammi; khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai nền tảng số Viettel Tammi trong ngành giáo dục.