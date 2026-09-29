Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kiểm tra khắc phục, xử lý sụt trượt tại tuyến tránh phường Tân Giang - phường Thục Phán

Thực trạng sụt trượt mái taluy dương tại Km4+670 - Km4+800, tuyến tránh thành phố Cao Bằng.

Vị trí sụt trượt mái taluy dương xảy ra tại đoạn Km4+670 - Km4+800. Nguyên nhân chính do nước mưa thấm vào khối đất đắp sau tường chắn, cùng với nước ngầm làm đất bão hòa, giảm độ chặt và sức kháng cắt, gây sụt lún, nứt, gãy tường chắn và kết cấu gia cố mái taluy. Đơn vị thi công đang tiến hành phá dỡ các đoạn hư hỏng đến phạm vi ổn định, thay tường chắn trọng lực bê tông xi măng bằng tường chắn bê tông cốt thép. Đào bỏ đất bão hòa nước, thi công lại tầng lọc ngược và đắp đá để tăng khả năng thoát nước, giảm áp lực đất lên tường. Đồng thời, gia cố lại bằng khung sườn bê tông cốt thép, tấm ốp bê tông và các cấu tạo liên kết theo thiết kế; bổ sung, hoàn thiện hệ thống thu gom, dẫn thoát nước mặt và nước thấm sau tường.

Chỉ đạo tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa biểu dương tinh thần trách nhiệm của Sở Xây dựng, đơn vị thi công và tư vấn thiết kế đã tự nguyện bỏ một phần kinh phí để khắc phục sự cố sạt trượt phát sinh. Đồng thời, đề nghị hoàn thiện phương án thiết kế mới với yêu cầu cao hơn về an toàn, ổn định lâu dài của công trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa chỉ đạo tại hiện trường.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đề nghị, nhà thầu thi công lập lại tiến độ chi tiết theo tuần trên cơ sở khối lượng còn lại, bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức tăng ca; ưu tiên các công việc ảnh hưởng trực tiếp đến ổn định mái taluy; thi công cuốn chiếu phần việc theo thiết kế; chủ động thoát nước, che chắn, bảo vệ mái taluy khi mưa, không để nước tiếp tục thấm vào khối đắp sau tường; bảo đảm an toàn lao động, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường theo quy định.

Đơn vị tư vấn giám sát kiểm soát chặt chẽ tiến độ, khối lượng, chất lượng, vật liệu đầu vào và trình tự thi công, không để phát sinh khối lượng hoặc thi công sai thiết kế. Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra hiện trường; đôn đốc nhà thầu thi công, tư vấn giám sát thực hiện đúng tiến độ, chất lượng, an toàn; xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành công tác xử lý, khắc phục sạt trượt theo kế hoạch, tiến độ đề ra, đưa công trình vào khai thác ổn định, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.