Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kiểm tra công tác quản lý, vận hành trường nội trú liên cấp xã Trà Lĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kiểm tra công tác quản lý, vận hành khu nhà ăn tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Trà Lĩnh.

Đoàn kiểm tra thực tế tại các khu vực lớp học, nhà ăn, bếp ăn, khu nội trú, nhà vệ sinh, sân trường và các không gian sinh hoạt chung của học sinh; tìm hiểu công tác tổ chức quản lý, vận hành, sử dụng cơ sở vật chất, điều kiện học tập, ăn ở và sinh hoạt của học sinh nội trú.

Kết luận buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với nhà trường rà soát, hoàn thiện quy trình quản lý, vận hành trường nội trú; phân công rõ trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân trong quản lý học sinh, tổ chức sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh, bảo quản tài sản và sử dụng điện, nước tiết kiệm, hiệu quả. Chú trọng sắp xếp trang thiết bị khoa học, ngăn nắp, phù hợp với công năng sử dụng.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chặt chẽ nguồn nước sinh hoạt, nước uống và người ra vào khu vực bếp ăn. Tăng cường kiểm soát người, phương tiện ra vào trường; bố trí khu vực đỗ xe hợp lý, phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát, bảo đảm an ninh, an toàn cho học sinh nội trú.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kiểm tra công tác quản lý, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên nhà trường.

Đối với cấp ủy, chính quyền xã Trà Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phối hợp với nhà trường huy động các lực lượng tham gia tổng vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, chăm sóc cây xanh, xây dựng vườn rau, tạo không gian học tập, trải nghiệm cho học sinh. Nhà trường cần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong quản lý, chăm sóc học sinh; giáo dục các em ý thức giữ gìn vệ sinh, bảo vệ tài sản chung, xây dựng môi trường nội trú nền nếp, văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của xóm Hùng Quốc 2 tại trường, bảo đảm trang trọng, an toàn, thiết thực.