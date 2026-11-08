Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị Hội thảo khoa học quốc tế 'Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới'

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”.

Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới” diễn ra ngày 9/11 là diễn đàn trao đổi khoa học, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, đối thoại chính sách và kết nối doanh nghiệp; huy động ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp để đề xuất giải pháp phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại, logistics, dịch vụ và du lịch xuyên biên giới, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Đoàn công tác kiểm tra tại hội trường chính; không gian trưng bày triển lãm; hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường truyền kết nối, công tác hậu cần và an ninh trật tự...

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kiểm tra không gian trưng bày tại hội thảo.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của Sở Khoa học và Công nghệ cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai nhiệm vụ. Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện đối với thúc đẩy hợp tác kinh tế, mở rộng không gian phát triển thương mại biên giới và nâng cao vị thế tỉnh.

Yêu cầu các bộ phận chuyên trách tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình; bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phương án dự phòng; chuẩn bị chu đáo công tác đón tiếp đại biểu và tài liệu phục vụ hội thảo. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, hoàn tất vận hành kỹ thuật hệ thống âm thanh, ánh sáng, thiết bị dịch thuật và đường truyền trước giờ khai mạc, quyết tâm tổ chức hội thảo thành công tốt đẹp, tạo ấn tượng sâu sắc với các đại biểu, chuyên gia và bạn bè quốc tế.