Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa gửi thư tri ân những tấm lòng vì sự phát triển quê hương ở Hòa An
Ngày 27/11/2026, trong chuyến kiểm tra tiến độ các dự án trên địa bàn xã Hòa An, đồng chí Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận, biểu dương tinh thần đồng thuận, trách nhiệm của các hộ dân tự nguyện di chuyển nhà ở, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công các công trình. Đặc biệt, nghĩa cử gương mẫu của gia đình Đại tá Bế Ích Quân, thương binh 41%, để lại ấn tượng sâu sắc. Để tri ân đến những tấm lòng vì sự phát triển của quê hương, ngày 28/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa đã có thư gửi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa An. Báo và Phát thanh, truyền hình Cao Bằng trân trọng giới thiệu nguyên văn bức thư của Chủ tịch UBND tỉnh gửi Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa An.
Việc Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa gửi thư cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa An là nguồn động viên để cấp ủy, chính quyền và các đơn vị liên quan tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm hoàn thành công trình, bảo đảm người dân có nơi ở mới ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/chu-tich-ubnd-tinh-le-hai-hoa-gui-thu-tri-an-nhung-tam-long-vi-su-phat-trien-que-huong-o-hoa-an-3194960.html