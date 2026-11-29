Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa tặng quà ông Bế Ích Quân, xóm Thanh Bình, xã Hoà An gương mẫu trong giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai dự án giao thông trên địa bàn xã Hòa An.

Việc Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa gửi thư cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa An là nguồn động viên để cấp ủy, chính quyền và các đơn vị liên quan tiếp tục nỗ lực đẩy nhanh tiến độ các dự án, sớm hoàn thành công trình, bảo đảm người dân có nơi ở mới ổn định, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.