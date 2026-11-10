Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa gặp gỡ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự “Góc gặp gỡ doanh nghiệp” trong lĩnh vực xây dựng.

Chương trình được tổ chức nhằm tăng cường trao đổi, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Các doanh nghiệp tham dự chương trình.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện các doanh nghiệp trao đổi, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến đơn giá nhân công, định mức vận chuyển, nguồn cung vật liệu xây dựng và những khó khăn trong quá trình triển khai các công trình, dự án. Trong đó, tập trung vào tình trạng nguồn cung vật liệu tại một số địa bàn chưa đáp ứng nhu cầu thi công; việc xác định nguồn vật liệu, cự ly vận chuyển và áp dụng đơn giá, định mức chưa phù hợp với điều kiện thực tế, ảnh hưởng đến chi phí và tiến độ thực hiện dự án. Các doanh nghiệp đề xuất tỉnh tiếp tục quan tâm, có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo các sở, ngành trực tiếp trao đổi, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, làm rõ các kiến nghị của doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất giải pháp giải quyết phù hợp.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kết luận chương trình gặp gỡ.

Kết luận tại buổi gặp gỡ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu các sở, ngành tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn về nguồn cung vật liệu xây dựng; đánh giá năng lực khai thác của các mỏ, nghiên cứu giải pháp nâng cao khả năng cung ứng, đáp ứng nhu cầu triển khai các công trình, dự án trên địa bàn. Đồng thời, rà soát, bố trí các bãi đổ thải phù hợp, góp phần giảm chi phí vận chuyển và nâng cao hiệu quả thi công. Đối với đơn giá, định mức xây dựng, cần chủ động cập nhật, điều chỉnh những nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, bảo đảm phù hợp với thực tế; tổng hợp, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền.

Đồng chí yêu cầu tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, bảo đảm công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh; chú trọng chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư các công trình. Cùng với sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường liên kết, hợp tác để phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục duy trì hoạt động gặp gỡ, đối thoại thường xuyên với cộng đồng doanh nghiệp theo từng lĩnh vực; lắng nghe, tiếp thu và kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.