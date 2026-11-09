Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa gặp gỡ doanh nghiệp Trung Quốc, thúc đẩy hợp tác đầu tư

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Ngoại vụ, Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi gặp gỡ.

Tại buổi gặp gỡ, các doanh nghiệp Trung Quốc đề xuất nhiều hướng hợp tác, trong đó, tập trung vào kết nối du lịch biên giới, phát triển dịch vụ nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và đầu tư sản xuất công nghiệp tại Cao Bằng.

Đối với lĩnh vực du lịch, doanh nghiệp đề xuất kết nối tuyến du lịch Đức Thiên - Bản Giốc qua cửa khẩu Lý Vạn - Thạc Long, hình thành các điểm tham quan, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Các ý tưởng phát triển sản phẩm du lịch gắn với văn hóa dân tộc, tổ chức biểu diễn thực cảnh thường kỳ và trải nghiệm trồng, chế biến, thưởng thức cà phê được đánh giá có tiềm năng tạo thêm sức hấp dẫn cho điểm đến Cao Bằng.

Về công nghiệp, doanh nghiệp sản xuất thang máy bày tỏ mong muốn nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất tại Cao Bằng, khai thác tiềm năng thị trường và lợi thế kết nối thương mại giữa hai địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu tại buổi gặp gỡ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh sau hơn 10 năm nỗ lực thúc đẩy giao thương, hợp tác với Trung Quốc, Cao Bằng đang đứng trước những cơ hội phát triển mới. Tuy nhiên, để biến tiềm năng, lợi thế thành động lực tăng trưởng, điều quan trọng là phải tăng cường kết nối, cụ thể hóa các cam kết hợp tác bằng những dự án thiết thực. Trong 14 thỏa thuận ghi nhớ hợp tác đã ký kết tại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”, tỉnh mong muốn tiếp tục thúc đẩy, kết nối để các doanh nghiệp Trung Quốc đến Cao Bằng hợp tác, đầu tư và biến những nội dung đã thống nhất thành hiện thực, tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài, mở rộng không gian phát triển.

Đối với các đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương nghiên cứu đầu tư tổ hợp dịch vụ du lịch tại khu vực Lý Vạn, giao Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan xúc tiến, kêu gọi đầu tư. Với đề xuất xây dựng nhà máy sản xuất thang máy, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp làm rõ quy mô, nhu cầu, phương án đầu tư và các điều kiện triển khai; giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu địa điểm, hướng dẫn thủ tục, xem xét kết nối với doanh nghiệp trong tỉnh để hình thành chuỗi hợp tác sản xuất, phân phối phù hợp.

Đề nghị các sở, ngành, cơ quan chức năng bám sát từng đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp; chủ động kết nối, xác định đầu mối, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thẩm quyền với thời gian nhanh nhất, tạo điều kiện để sớm có dự án hợp tác đầu tiên được triển khai; các doanh nghiệp cần cung cấp thông tin, đề xuất cụ thể, rõ ràng để tỉnh có cơ sở nghiên cứu, hỗ trợ và tổ chức thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thông điệp về hợp tác, doanh nghiệp phát triển là động lực để Cao Bằng phát triển; khẳng định tỉnh luôn đề cao tinh thần hiếu khách, cầu thị, đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy chữ tín, hành động và kết quả thực chất làm nền tảng trong hợp tác.

Thông qua gặp gỡ, Cao Bằng tiếp tục khẳng định quyết tâm mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại xuyên biên giới, kết nốt thị trường Trung Quốc với các nước ASEAN; từng bước đưa những ý tưởng, thỏa thuận hợp tác trở thành các dự án cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.