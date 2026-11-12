Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Nùng Trí Cao

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại khu dân cư năm 2026.

Các đại biểu và nhân dân tổ dân phố Ngọc Pha tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Tổ dân phố Ngọc Pha hiện có 373 hộ dân, với trên 1.500 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống. Thời gian qua, nhân dân trong tổ luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau phát triển kinh tế, thu nhập bình quân đạt khoảng 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong năm 2026, phong trào xây dựng đời sống văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực với 339 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (tỷ lệ 93%), tổ đạt tiêu chuẩn Tổ an ninh, trật tự và được đề nghị công nhận danh hiệu Tổ dân phố văn hóa.

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội và bảo vệ môi trường được chú trọng, nhân dân đóng góp trên 85 triệu đồng tôn tạo, mở rộng Đền Bà Hoàng; vận động quỹ khuyến học trên 14 triệu đồng khen thưởng 165 học sinh có thành tích tốt; huy động trên 400 ngày công vệ sinh môi trường, làm sạch bờ sông Bằng Giang.

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa ghi nhận, biểu dương những kết quả cán bộ, nhân dân tổ dân phố Ngọc Pha đạt được trong năm qua. Thông tin tới bà con về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua, nhấn mạnh những thành tựu nổi bật mà tỉnh và cơ sở đã nỗ lực vượt khó đạt được trên các lĩnh vực, đồng thời khẳng định những kết quả ấy có sự đóng góp thiết thực, tích cực của khối đại đoàn kết toàn dân tại cơ sở.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa tặng quà tổ dân phố Ngọc Pha nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và phường Nùng Trí Cao phải luôn bám sát thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân. Trước hết, địa phương cần tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, kiến nghị liên quan đến đất đai, thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân ổn định đời sống và sản xuất. Cùng với đó, tiếp tục khơi dậy và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong việc gìn giữ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Các cấp, các ngành và khu dân cư cần quan tâm chăm lo thiết thực đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo bằng những việc làm cụ thể, đúng thời điểm; đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa tặng quà 10 người có uy tín tại 10 tổ dân phố phường Nùng Trí Cao.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa tặng quà tổ dân phố Ngọc Pha và 10 người có uy tín thuộc 10 tổ dân phố trên địa bàn phường Nùng Trí Cao. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy trao quà hỗ trợ 2 hộ cận nghèo.