Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa: Điều hành tăng trưởng theo tuần, bám sát số liệu, rõ trách nhiệm và tiến độ

Tham dự có các đồng chí: Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các sở, ngành: Nông nghiệp và Môi trường, Công thương, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thống kê tỉnh.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh báo cáo về kịch bản tăng trưởng quý IV năm 2026.

9 tháng năm 2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của tỉnh ước tăng 7,96% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 7/9 trong vùng và xếp thứ 28/34 tỉnh, thành phố trên cả nước; tuy nhiên, thấp hơn 1,4 điểm phần trăm so với kịch bản tăng trưởng đã đề ra. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,24%, đóng góp 1,01 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,49%, đóng góp 2,69 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6,71%, đóng góp 3,92 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 9,20%, đóng góp 0,34 điểm phần trăm. Tổng vốn đầu tư đạt 9.739,01 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng kinh tế chịu tác động bởi một số dự án chậm tiến độ, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư và nguồn cung vật liệu. Quý IV, tỉnh xác định tập trung tháo gỡ các khó khăn, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu, giải ngân các dự án; duy trì hoạt động thương mại, vận tải, du lịch, lưu trú và các dịch vụ phục vụ sản xuất, tiêu dùng; bảo đảm tiến độ sản xuất, thu hoạch và phát triển chăn nuôi. Tiếp tục khai thác dư địa tăng trưởng của từng khu vực, góp phần cải thiện mức tăng trưởng chung và phấn đấu hoàn thành mục tiêu GRDP năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thay đổi mạnh tư duy điều hành tăng trưởng, chuyển từ việc duy trì những động lực sẵn có sang chủ động tạo ra động lực, sản phẩm và giá trị tăng thêm mới; mỗi ngành, mỗi địa phương phải xác định rõ những sản phẩm mới, dự án mới, công nghệ mới, mô hình sản xuất mới có khả năng tạo thêm giá trị trong những tháng cuối năm và chuẩn bị dư địa tăng trưởng cho năm sau.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp xây dựng phương án điều hành theo 3 kịch bản: kịch bản cơ sở, kịch bản phấn đấu khả thi và kịch bản quyết tâm cao. Trong đó, kịch bản cơ sở là căn cứ chính để điều hành; các phương án phải lượng hóa cụ thể nguồn tăng trưởng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp, đồng thời nhận diện rõ những yếu tố rủi ro, nguy cơ không đạt để có phương án. Việc điều hành phải bám sát số liệu thống kê, chuyển từ theo dõi theo tháng sang theo dõi, cập nhật dữ liệu theo tuần.

Yêu cầu khẩn trương thành lập tổ công tác theo dõi, thống kê, đánh giá dữ liệu tăng trưởng do Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cơ quan thống kê và các sở, ngành liên quan. Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp số liệu, phân tích nguyên nhân tăng, giảm, đánh giá nguy cơ và tham mưu UBND tỉnh giải pháp điều hành. Số liệu phải bảo đảm chính xác, có căn cứ. Cùng với đó, thành lập các tổ công tác đặc biệt theo từng nhóm nhiệm vụ, lĩnh vực trọng tâm, tập trung vào những lĩnh vực có tỷ trọng đóng góp lớn, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và các nhiệm vụ có khả năng tạo tăng trưởng trong ngắn hạn. Việc phân công phải rõ người, rõ việc, rõ thời hạn, rõ trách nhiệm; người đứng đầu chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và báo cáo tiến độ, không để tình trạng giao việc chung chung.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển sản phẩm mới trong du lịch, dịch vụ, sản xuất; tăng cường xúc tiến, quảng bá, khai thác các sự kiện, hoạt động văn hóa, du lịch để tạo nguồn thu và sức hút mới. Các cơ quan truyền thông xây dựng nội dung tuyên truyền thường xuyên về nhiệm vụ, giải pháp, mô hình và kết quả tăng trưởng, góp phần tạo đồng thuận và thu hút nguồn lực xã hội.

Các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện những đề án, nhiệm vụ đã được giao, chủ động chuẩn bị các nội dung thuộc thẩm quyền; tập trung thực hiện quyết liệt mục tiêu tăng trưởng cao nhất có thể, đồng thời chuẩn bị các động lực tăng trưởng mới cho năm 2027.