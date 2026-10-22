Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa: Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị Hội thảo khoa học quốc tế 'Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới'

Dự cuộc họp có đồng chí Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo Báo Đại Đoàn Kết; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Hội thảo khoa học quốc tế về “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới” do UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Trường Đại học Thương mại và Báo Đại Đoàn Kết tổ chức dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 11/2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Hội thảo hướng tới mục tiêu lấy thực tiễn phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch và thương mại qua biên giới của tỉnh làm trung tâm; huy động trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia, cơ quan quản lý, doanh nghiệp trong nước và quốc tế để đề xuất các giải pháp có tính khả thi; hình thành các cơ hội hợp tác, thúc đẩy kết nối đầu tư, hợp tác thương mại, chuyển giao công nghệ và phát triển dịch vụ logistics.

Các đơn vị đồng tổ chức và các sở, ngành đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị. Ban Tổ chức đã tiếp nhận, tổng hợp 96 bài báo cáo khoa học (gồm 54 bài trong nước, 42 bài quốc tế từ các nhà khoa học Trung Quốc, Pháp, Lào); Trường Đại học Thương mại đã hoàn thành công tác phản biện chuyên môn theo quy định học thuật và đang hoàn thiện thủ tục xin cấp phép xuất bản kỷ yếu hội thảo bản điện tử.

Công tác hậu cần và hoạt động bên lề, đã xây dựng dự kiến cơ cấu khoảng 300 đại biểu tham dự, trong đó, 24 đại biểu, nhà khoa học, doanh nghiệp quốc tế; thiết kế ma két, khung chương trình, giấy mời và lập phương án bố trí 10 gian trưng bày giới thiệu mô hình kinh tế cửa khẩu, phần mềm cửa khẩu thông minh, danh mục dự án thu hút đầu tư và các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Ngoài ra, công tác bố trí phiên dịch cabin tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và chuẩn bị các điều kiện an ninh, phương án đưa đón đại biểu khảo sát thực địa tại cửa khẩu cũng đang được các đơn vị khẩn trương triển khai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu tập trung cho ý kiến vào việc hoàn thiện kế hoạch, chương trình tổ chức hội thảo theo hướng cụ thể, rõ nội dung, thành phần và trách nhiệm thực hiện; đề nghị rà soát số lượng, cơ cấu khách mời tham dự từng phiên chuyên đề; xác định rõ đại diện các bộ, ngành Trung ương, địa phương trong nước, đối tác Quảng Tây (Trung Quốc), các trường đại học và doanh nghiệp theo từng lĩnh vực; chú trọng kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác trong phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới và du lịch; xây dựng kế hoạch truyền thông, chuẩn bị các nội dung phỏng vấn, phóng sự tuyên truyền về hoạt động xuất nhập khẩu, công tác ghi hình tại khu vực biên giới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện kế hoạch tổ chức hội thảo theo hướng ngắn gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm. Kế hoạch phải cụ thể hóa nội dung từng phiên chuyên đề, thành phần đại biểu, doanh nghiệp tham dự, đơn vị chủ trì, phối hợp và nhiệm vụ của từng tổ công tác; ngày 25/10/2026, các cơ quan phải hoàn thành việc rà soát, đề xuất nội dung chuyên môn và phân công nhiệm vụ, bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, đúng tiến độ.

Hội thảo phải hướng đến hiệu quả thực chất, lấy nhu cầu của địa phương và doanh nghiệp làm trọng tâm, tăng cường kết nối các bộ, ngành, chuyên gia, doanh nghiệp trong nước và đối tác Quảng Tây (Trung Quốc). Nội dung các phiên thảo luận cần đi sâu vào những vấn đề Cao Bằng đang quan tâm như phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại điện tử xuyên biên giới, nâng cao hiệu quả thông quan, kiểm dịch, giảm chi phí bốc xếp, phát triển chuỗi giá trị hàng hóa và du lịch xuyên biên giới. Các sở, ngành cần chủ động lựa chọn doanh nghiệp có năng lực, kinh nghiệm và nhu cầu hợp tác thực tế tham gia trao đổi, đề xuất giải pháp; đồng thời khảo sát, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp khi đầu tư, kinh doanh tại địa phương để kiến nghị cơ chế, chính sách tháo gỡ phù hợp.

Yêu cầu chú trọng các hoạt động kết nối doanh nghiệp bên lề hội thảo, hướng tới hình thành những chương trình hợp tác, liên kết và ký kết cụ thể, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu của tỉnh. Công tác phối hợp giữa các cơ quan phải được tăng cường, thông tin trao đổi kịp thời, không để xảy ra tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm. Các đơn vị cần chủ động liên hệ, gửi thư mời và xác nhận sự tham gia của đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp, không chờ hoàn tất toàn bộ thủ tục mới triển khai các công việc có thể thực hiện trước.