Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa: Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm gắn trách nhiệm người đứng đầu

Tham dự có đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh báo cáo tình hình triển khai 3 dự án trọng điểm, gồm: Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng; trường nội trú liên cấp tại các biên giới giai đoạn 2; xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc.

Ban quản lý dự án đang tập trung hoàn thiện hồ sơ mời thầu gói EPC, tổ chức lựa chọn nhà thầu, chuẩn bị các điều kiện khởi công cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, bảo đảm giải ngân nguồn vốn được giao. Đối với các dự án trường nội trú liên cấp tại các biên giới giai đoạn 2, Ban quản lý được giao làm chủ đầu tư 5 dự án tại các xã: Cô Ba, Xuân Trường, Cần Yên, Trùng Khánh và Lý Quốc. Đến nay đã lựa chọn các đơn vị tư vấn khảo sát địa hình, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; hoàn thành lập tổng mặt bằng của cả 5 trường và thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư.

Dự án xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc có tổng diện tích 49,5 ha, đến nay, xã Đàm Thủy đã bàn giao gần 12 ha mặt bằng. Công tác khảo sát địa chất đã hoàn thành; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán cơ bản hoàn thiện và đang tiếp tục chỉnh sửa theo ý kiến thẩm tra.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, hồ sơ thiết kế, lựa chọn nhà thầu, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu; đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ từng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu kết luận.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa nhấn mạnh đây đều là những dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, giáo dục, du lịch và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ, nhất là giải ngân vốn đầu tư công phải được xác định là một căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức và người đứng đầu. Các sở, ngành, chủ đầu tư rà soát cụ thể từng dự án, làm rõ tiến độ, khối lượng thực hiện, khả năng giải ngân; phương pháp phải quyết liệt, thực chất, gắn trách nhiệm với kết quả cuối cùng.

Đối với dự án xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Khu du lịch thác Bản Giốc, yêu cầu xã Đàm Thủy lập đường găng tiến độ công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo 6 rõ, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân. Việc thực hiện chế độ, chính sách phải đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân với tinh thần nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách.

Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, các sở, ngành liên quan bám sát từng mốc tiến độ, chủ động xử lý công việc được giao, kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, không để vướng mắc kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ chung và mục tiêu giải ngân vốn năm 2026.