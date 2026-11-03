Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa: Bảo đảm tiến độ các dự án trường nội trú liên cấp và hạ tầng du lịch thác Bản Giốc

Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, giai đoạn 2, tỉnh triển khai 7 dự án trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, gồm 5 dự án xây dựng mới tại các xã: Cô Ba, Xuân Trường, Cần Yên, Trùng Khánh, Lý Quốc và 2 dự án mở rộng trường tại 2 xã Phục Hòa, Hạ Lang. Đến nay, cả 7 dự án đã hoàn thành đo đạc, lập bản đồ giải thửa phục vụ công tác giải phóng mặt bằng. Các đơn vị tư vấn cơ bản hoàn thành việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi; chủ đầu tư phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện các bước thẩm tra, thẩm định. Tại một số dự án, nhà thầu đã tập kết máy móc, chuẩn bị lắp dựng lán trại, tiếp nhận mặt bằng. Việc triển khai các dự án còn gặp khó khăn trong di dời nhà ở, phần mộ, bố trí tái định cư, xác minh nguồn gốc đất và hoàn thiện thủ tục đất đai. Một số nội dung về kinh phí giải phóng mặt bằng, vị trí đổ thải cần tiếp tục được xem xét, giải quyết.

Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh kiến nghị UBND tỉnh sớm giao vốn, bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng; đề nghị các địa phương tăng cường vận động, giải quyết kiến nghị của người dân, phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 11/2026.

Dự án hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu du lịch thác Bản Giốc đã phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; ký hợp đồng thi công xây lắp và ban hành thông báo khởi công. UBND xã Đàm Thủy bàn giao 46 ha đất; công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ đã thực hiện đối với 113 hộ dân; dự kiến bàn giao mặt bằng, mốc giới thi công cho nhà thầu trong ngày 4 - 5/11. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh đang tiếp tục phối hợp với UBND xã Đàm Thủy giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, vận động các hộ dân còn lại nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao đất để triển khai dự án.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh, các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong triển khai các dự án. Chủ đầu tư phải chủ động rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, xác định rõ nội dung thuộc trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, xử lý. Đối với các trường nội trú liên cấp giai đoạn 1, chủ đầu tư đôn đốc quyết liệt, tập trung hoàn thiện các hạng mục theo yêu cầu tiến độ của Trung ương, của tỉnh. Nhà thầu chưa hoàn thành trách nhiệm tại các công trình giai đoạn 1 phải tập trung thực hiện dứt điểm, không tiếp tục lựa chọn nhà thầu để triển khai các dự án khác khi chưa hoàn thành.

Giai đoạn 2, khẩn trương lựa chọn nhà thầu thực sự có năng lực, ưu tiên các doanh nghiệp, tập đoàn có khả năng đảm nhận vai trò tổng thầu, chủ động tổ chức thi công và điều phối nhân lực, thiết bị. Việc lựa chọn nhà thầu phải căn cứ vào năng lực thực tế và kết quả thực hiện; nhà thầu phải có cam kết cụ thể về huy động nhân công đáp ứng yêu cầu tiến độ. Lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát đủ năng lực; chú trọng khảo sát địa chất, tính phù hợp của phương án thiết kế. Khẩn trương triển khai thi công tại những vị trí đã có mặt bằng đủ điều kiện; xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể, chuẩn bị phương án duy trì thi công trong dịp Tết để đáp ứng yêu cầu hoàn thành các trường theo đúng mốc tiến độ. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh báo cáo tiến độ hằng tuần, kiểm tra thực tế tại từng địa phương, từng công trình để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ cơ sở tổ chức thực hiện.

Về nguồn lực, các cơ quan liên quan rà soát, phân định rõ các khoản kinh phí, nội dung đầu tư và nguồn vốn thực hiện; chủ động hoàn thiện báo cáo, hồ sơ, phối hợp làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính để đề xuất bổ sung kinh phí, trong đó có kinh phí giải phóng mặt bằng. Đồng thời, đẩy nhanh hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán đối với khối lượng đã thực hiện, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan khu du lịch thác Bản Giốc, yêu cầu Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh phối hợp với UBND xã Đàm Thủy khẩn trương triển khai thực hiện. Tiếp tục tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân còn lại; xây dựng tiến độ cụ thể, đôn đốc nhà thầu huy động đầy đủ nguồn lực, tổ chức thi công đồng bộ, bảo đảm chất lượng và tiến độ; hoàn thiện các thủ tục liên quan, đẩy nhanh tạm ứng, giải ngân vốn, gắn trách nhiệm của từng đơn vị với kết quả thực hiện.