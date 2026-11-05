Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu xây dựng dự toán ngân sách năm 2027 sát thực tế

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị đánh giá tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2026 và cho ý kiến về phương án xây dựng dự toán năm 2027.

Theo báo cáo tại hội nghị, mặc dù hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2026 vẫn đạt kết quả tích cực, dự ước đạt hơn 23 nghìn tỷ đồng, bằng 134,3% dự toán Trung ương giao, vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao.

Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2026.

Tuy nhiên, tăng thu vẫn chủ yếu dựa vào thu cân đối và nguồn thu từ khai thác khoáng sản để bù đắp phần thu tiền sử dụng đất không đạt kế hoạch. Tỷ lệ chi ngân sách địa phương sử dụng nguồn từ Trung ương còn cao; giải ngân một số nguồn vốn đầu tư công còn chậm.

Đồng chí Nguyễn Thành Sinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu thảo luận tại hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của lãnh đạo các ngành, đơn vị và lãnh đạo UBND tỉnh, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt của Thường trực Tỉnh ủy là tích cực phấn đấu tăng thu, thận trọng trong cân đối chi, khắc phục tình trạng dự toán chưa sát thực tế.

Về dự toán thu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu bám sát kịch bản điều hành, dự ước tăng trưởng kinh tế; mức phấn đấu phải gắn với các giải pháp và điều kiện thực hiện cụ thể. Đồng thời, rà soát chặt chẽ dự toán, hướng tới nguồn thu bền vững.

Cơ quan Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực VII, Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính rà soát từng sắc thuế, khoản thu, lĩnh vực, địa bàn; không giao tăng thu cơ học, bình quân giữa các xã, phường.

Đối với dự toán chi, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ưu tiên bảo đảm tiền lương, phụ cấp, các chế độ, chính sách đối với con người và nhiệm vụ cấp bách. Tiếp đó, bố trí nguồn lực cho giáo dục, y tế, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai; khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I.

Các sở, ngành, đơn vị rà soát, tính đúng, tính đủ nhu cầu kinh phí trên phạm vi toàn tỉnh, phân định rõ phần ngân sách cấp tỉnh, cấp xã; đề xuất cụ thể phương án bố trí kinh phí cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đồng thời, rà soát hiệu quả các chính sách, tránh trùng lặp nguồn lực; kiên quyết đề xuất thay thế, bãi bỏ những chính sách không còn phù hợp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh kết luận hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh yêu cầu việc xây dựng dự toán phải bảo đảm nguồn lực cho cấp xã, với phương châm giao đủ ngay từ đầu năm để các địa phương chủ động cân đối, phân bổ nguồn lực, xóa bỏ tư duy về cơ chế “xin - cho”.

Về đầu tư công, mua sắm, sửa chữa cần thực hiện trên cơ sở có trọng tâm, trọng điểm, rõ hiệu quả; chỉ bố trí vốn khởi công mới cho dự án đã đủ thủ tục, không để “vốn chờ dự án”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện phương án dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Lào Cai năm 2027 đảm bảo đúng quy định, sát thực tiễn.