Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới

UBND tỉnh vừa ban hành gửi các sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh; UBND các xã, phường về tập trung khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong thời gian qua, chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các địa phương trong tỉnh. ẢNh Mạnh Dũng

Công văn nêu rõ: Từ đêm 15/9/2026 đến ngày 19/9/2026), trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mưa lớn gây ra tình trạng ngập lụt và sạt lở đất, đá tại nhiều khu vực trong tỉnh, làm thiệt hại đến tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ để khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong thời gian qua, đồng thời chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trong đó, UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn với quyết tâm cao nhất, nhằm khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống của Nhân dân; ưu tiên khắc phục tạm thời các tuyến giao thông bị ách tắc, công trình cấp nước sinh hoạt, thủy lợi, trường học, trạm y tế và công trình thiết yếu. Đối với các hộ gia đình tại các khu vực nguy hiểm, phải tạm thời di dời đến nơi an toàn thì tiếp tục hỗ trợ, bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ, kiên quyết không cho quay lại nơi ở cũ khi chưa đảm bảo an toàn.

Lực lượng công an hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Ảnh Mạnh Dũng

Về ứng phó với thiên tai trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, không để bị động, bất ngờ. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khỏi khu nguy hiểm; thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, thuốc và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai ngay từ giờ đầu...

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