Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai sẽ đối thoại với nông dân trong quý IV/2026

Ngày 9/10, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 480 về tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2026. Hội nghị dự kiến diễn ra trong quý IV năm 2026.

Hội nghị là diễn đàn để Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận và giải đáp các ý kiến, kiến nghị của nông dân.

Với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng xanh và bền vững”, hội nghị là diễn đàn để Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nông dân; kịp thời giải đáp, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Đối thoại tập trung vào cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững; phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ.

Nội dung đối thoại tập trung vào 5 nhóm vấn đề trọng tâm, gồm: Cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững; phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái; ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong nông nghiệp; liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, phát triển hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp; bảo vệ môi trường và phát triển nông thôn bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ trao đổi về chính sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp cận vốn, khoa học - kỹ thuật và thị trường tiêu thụ.

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ trao đổi về chính sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, khoa học - kỹ thuật và thị trường tiêu thụ; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; phát triển hạ tầng phục vụ các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

Hội nghị cũng tập trung thảo luận giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, phát thải thấp; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến, bảo quản nông sản; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý sản xuất, truy xuất nguồn gốc, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Các vấn đề về xử lý chất thải nông nghiệp, chất thải chăn nuôi, phát triển hạ tầng thủy lợi, nước sạch, giao thông nội đồng và bảo đảm an toàn thực phẩm cũng được đưa vào nội dung đối thoại.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, phát thải thấp.

Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai (đường Điện Biên, phường Yên Bái), với 300 đại biểu tham dự trực tiếp. Thành phần gồm lãnh đạo tỉnh, đại diện các bạn, sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cùng đại diện nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hội nghị đồng thời kết nối trực tuyến tới 94 điểm cầu xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Các địa phương lựa chọn thành phần tham dự phù hợp, trong đó các xã, phường vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi quan tâm mời nông dân là người dân tộc thiểu số, người có uy tín.

Để chuẩn bị cho hội nghị, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp ý kiến, kiến nghị của nông dân và tham mưu công tác tổ chức.

UBND các xã, phường tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hội nghị; nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm và xây dựng các mô hình sản xuất trong thực tiễn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp.

Thông qua hội nghị, tỉnh hướng tới nâng cao hiệu quả thực hiện các cơ chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát huy vai trò chủ thể của nông dân, khuyến khích đổi mới tư duy sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng xanh và bền vững.