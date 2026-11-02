Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo tăng cường bình ổn giá, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng dịp cuối năm

Ngày 2/11/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh ký ban hành Văn bản số 11273/UBND-TH về tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá, kiểm soát lạm phát những tháng cuối năm 2026.

Văn bản được ban hành nhằm triển khai Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 528/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về công tác quản lý, điều hành giá, bảo đảm các giải pháp được thực hiện đồng bộ, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Chủ động nguồn cung, không để xảy ra tình trạng tăng giá bất hợp lý

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thường xuyên theo dõi, phân tích, dự báo diễn biến cung cầu, giá cả thị trường thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão, những tháng cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung hoặc tăng giá bất hợp lý, nhất là tại những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai)

Các cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và lợi dụng thiên tai, lễ, Tết để trục lợi.

Đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, việc xây dựng phương án điều chỉnh phải đánh giá đầy đủ chi phí, khả năng chi trả của người dân và tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lựa chọn mức giá, thời điểm điều chỉnh phù hợp, tránh tăng giá đồng thời hoặc tập trung vào những tháng cuối năm nếu có thể bố trí thời điểm khác, bảo đảm đúng thẩm quyền và quy định pháp luật.

Tăng cường kiểm soát giá xăng dầu, lương thực, thực phẩm và vật liệu xây dựng

Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Thống kê tỉnh và các cơ quan liên quan theo dõi, phân tích, dự báo diễn biến CPI; nhận diện những nhóm hàng có nguy cơ tăng giá để kịp thời tham mưu giải pháp điều hành.

Đồng thời, tổng hợp, đánh giá tác động của các phương án điều chỉnh giá; hướng dẫn thực hiện kê khai giá, kiểm tra yếu tố hình thành giá khi cần thiết và tổng hợp tình hình quản lý, điều hành giá, báo cáo định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất theo quy định.

Sở Công Thương rà soát nhu cầu, dự trữ và phương án bảo đảm cung ứng xăng dầu, năng lượng, hàng hóa thiết yếu phục vụ thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Sở Công Thương được giao rà soát nhu cầu, dự trữ và phương án bảo đảm cung ứng xăng dầu, năng lượng, hàng hóa thiết yếu phục vụ thị trường cuối năm và Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai).

Chú trọng kết nối cung cầu, điều tiết nguồn hàng tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tham mưu chương trình bình ổn thị trường phù hợp với điều kiện địa phương; vận động doanh nghiệp chủ động dự trữ hàng hóa, tiết giảm chi phí lưu thông, phân phối và triển khai các chương trình khuyến mại, giảm giá phù hợp.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về giá trong hoạt động lưu thông, kinh doanh hàng hóa; rà soát tình hình khai thác, cung ứng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, phối hợp tháo gỡ khó khăn nhằm đáp ứng nhu cầu các công trình, dự án trọng điểm.

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Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi sản xuất, nguồn cung và giá lương thực, thực phẩm, nông sản thiết yếu...(Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai)

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm theo dõi sản xuất, nguồn cung và giá lương thực, thực phẩm, nông sản thiết yếu; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; chủ động phương án duy trì sản xuất, khắc phục thiệt hại sau thiên tai.

Đồng thời, theo dõi biến động giá phân bón, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, vật nuôi và các loại vật tư nông nghiệp để kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, phối hợp kết nối tiêu thụ nông sản, góp phần ổn định nguồn cung trong dịp cuối năm.

Sở Xây dựng theo dõi chặt chẽ biến động giá vật liệu xây dựng, nhà ở, bất động sản và chi phí xây dựng; kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng sát với thị trường.

Đối với hoạt động vận tải, tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá cước; đôn đốc doanh nghiệp điều chỉnh giá cước phù hợp khi chi phí nhiên liệu giảm và xử lý vi phạm theo quy định.

Kiểm soát giá dịch vụ y tế, giáo dục và du lịch

Trong lĩnh vực y tế, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá thuốc, hóa chất xét nghiệm, vật tư và thiết bị y tế; chủ động xử lý nguy cơ thiếu thuốc, vật tư y tế.

Việc đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ y tế thuộc thẩm quyền, nếu có, phải được đánh giá tác động, xây dựng lộ trình phù hợp với khả năng chi trả của người dân.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục công khai các khoản thu, chi, không để phát sinh khoản thu ngoài quy định; phối hợp kiểm tra việc niêm yết, bán sách giáo khoa đúng giá.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường hướng dẫn thông tin minh bạch về diễn biến thị trường, các biện pháp điều hành giá; kiểm tra việc niêm yết và bán theo giá niêm yết tại các cơ sở lưu trú, dịch vụ du lịch theo chức năng, thẩm quyền.

Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh được giao đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, giải pháp bình ổn giá; cập nhật chính xác tình hình thị trường, nguồn cung hàng hóa thiết yếu; phối hợp kiểm chứng, làm rõ thông tin sai lệch về giá cả, góp phần ổn định tâm lý thị trường.

Xử lý nghiêm đầu cơ, găm hàng và buôn lậu qua biên giới

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, phát hiện, điều tra và xử lý theo thẩm quyền các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, gian lận thương mại và những vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến thị trường.

Đáng chú ý, hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm được yêu cầu tăng cường cả trong kinh doanh, lưu thông hàng hóa trên môi trường thương mại điện tử và mạng xã hội.

Chi cục Hải quan khu vực VII tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu; đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đồng thời tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan hợp pháp.

Đội QLTT số 3 tăng cường bám địa bàn kiểm soát thị trường. (Ảnh: Báo và Phát thanh, Truyền hình Lào Cai).

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; phối hợp với lực lượng Hải quan, Công an ngăn chặn buôn lậu, nhất là đối với các mặt hàng thiết yếu.

Các lực lượng chức năng cũng được yêu cầu thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về tình hình vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa và các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn cung, giá cả thị trường khu vực biên giới.

Phát hiện sớm biến động giá ngay từ cơ sở

Đối với UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nắm chắc diễn biến thị trường, nhu cầu tiêu dùng và nguồn cung hàng hóa thiết yếu trên địa bàn, đặc biệt tại những khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Các địa phương phải chủ động phối hợp điều tiết nguồn hàng; tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết; kịp thời xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Khi xuất hiện biến động giá bất thường hoặc nguy cơ thiếu hàng, chính quyền cơ sở phải báo cáo ngay về Sở Tài chính và cơ quan chuyên ngành để có biện pháp xử lý.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ được giao; chủ động giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài chính đối với nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành và bình ổn giá nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường hàng hóa, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng và đời sống Nhân dân trong những tháng cuối năm 2026, dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

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