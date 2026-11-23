Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tạm dừng xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tuyển dụng mới công chức cho đến khi hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị.

Đối với trường hợp đang thực hiện quy trình đề xuất tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút người có tài năng quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, các cơ quan, đơn vị được tiếp tục thực hiện nếu phù hợp với phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Về điều chuyển cán bộ, công chức, UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng việc điều chuyển giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026. Đây là cơ sở để xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi hoàn thành rà soát vị trí việc làm.

Trường hợp thật sự cần thiết, cơ quan quản lý cán bộ, công chức được xem xét tiếp nhận, điều chuyển nhân sự từ cơ quan, đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc này phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định) xem xét, cho chủ trương theo quy định. UBND tỉnh yêu cầu không lợi dụng việc điều chuyển để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc làm phát sinh biên chế không cần thiết.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế cán bộ, công chức theo thẩm quyền; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ liên quan khi có đề xuất của cơ quan, đơn vị hoặc hướng dẫn mới của cấp có thẩm quyền.

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