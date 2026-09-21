Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đèo Prenn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười yêu cầu sở chuyên ngành khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, huy động nguồn lực tập trung khắc phục sạt lở, bảo đảm an toàn lưu thông

Sáng 21/9, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười trực tiếp kiểm tra hiện trường, chỉ đạo khắc phục sạt lở trên tuyến đèo Prenn. Cùng tham gia có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (thứ 2 bên trái qua) có mặt tại hiện trường - khu vực xảy ra sạt lở

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19/9, tại Km225+200 Quốc lộ 20, đoạn qua đèo Prenn, thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt, do ảnh hưởng của mưa lớn, taluy dương bất ngờ sạt trượt.

Hình ảnh trên cao ở khu vực bị sạt trượt

Vụ sạt trượt kéo theo ít nhất 3 tảng đá lớn và nhiều khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường. Thời điểm xảy ra sự cố, một số tài xế ô tô phát hiện kịp thời nên chủ động giảm tốc độ, dừng xe hoặc đánh lái tránh đất đá. Sự cố không gây thương vong về người, không ghi nhận phương tiện bị hư hỏng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tại vị trí mái taluy dương Km224+900 - Km225+250 thường xuyên bị sạt lở đất, đá khi trời mưa

Ngay sau khi nhận được tin báo, Sở Xây dựng phối hợp với UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan triển khai phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Ngay sau sự cố, các sở, ngành và lực lượng liên quan triển khai phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười nhấn mạnh, đây là khu vực thường xuyên bị sạt lở khi trời mưa kéo dài, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho quá trình lưu thông.

Để bảo đảm an toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với điểm sạt lở này.

Cùng với công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, các đơn vị huy động mọi lực lượng tập trung khắc phục ngay điểm sạt lở. Có 1 tổ phải túc trực 24/24 giờ để chủ động các tình huống mới phát sinh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu, các lực lượng bố trí biển cảnh báo đầy đủ hai đầu tuyến để hướng dẫn người dân, du khách và phương tiện giao thông lưu thông an toàn qua khu vực này.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chỉ đạo tại hiện trường

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tại vị trí mái taluy dương Km224+900 - Km225+250 thường xuyên bị sạt lở đất, đá khi trời mưa. Từ tháng 6/2026 đến nay, khu vực này đã sạt lở 8 lần, tiềm ẩn nguy cơ rất cao cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Qua khảo sát hiện trạng tại vị trí đã sạt lở, mái taluy đào có chiều cao khoảng 20 - 25 m, chiều dài khoảng 120 m. Địa chất là đất xen lẫn đá mồ côi, đã mất ổn định tổng thể, xuất hiện sạt lở khi trời mưa.